El PSPV insisteix el PP que destituïsca Mazón i que es cree un Consell transitori, però no descarta la moció de censura

El PSPV no recull encara el guant llançat per Compromís de presentar una moció de censura a Carlos Mazón, o almenys de moment. La proposta reiterada per la secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, continua sent la que va anunciar divendres passat: “Proposem una solució realista i transitòria que és que el PP i el senyor [Alberto Núñez] Feijóo destituïsca Mazón per donar pas un govern de perfil tècnic focalitzat en la reconstrucció”.

Morant apunta que “respecta i comprèn” la proposta de Compromís, però insisteix que “la moció de censura no trenca la coalició del PP amb l'extrema dreta”. D'aquesta manera, sense el suport dels socialistes, la proposta llançada aquest dilluns al matí per la formació valencianista es quedaria sense prou suports, fins i tot perquè arribés a les Corts Valencianes, perquè la moció de censura requereix el suport d'almenys 20 diputats, mentre que Compromís compta amb 15, i es fa imprescindible comptar amb el suport d'almenys 5 diputats socialistes. Tot i així, el PSPV no descarta una moció de censura “si el PP s'enroca”.

Consell tècnic i transitori

La també ministra Diana Morant, ha reclamat a Feijóo i al PP que es pronuncien sobre la proposta que els van presentar divendres passat, el dia de la compareixença de Mazón a les Corts. La proposta concreta era que el Feijóo “destituïsca el president de la Generalitat, que designe un nou Consell de perfil tècnic per afrontar la urgència i, una vegada superada aquesta fase, convoque eleccions anticipades durant el 2025”.

Entén Morant que els socialistes valencians proposen una solució “realista i transitòria”, que fructifique en un Consell temporal “focalitzat en la reconstrucció”, i ha insistit que “fins a Feijóo sap que Mazón no es pot quedar”. A més, la ministra ha recordat la situació de l'actual majoria parlamentària, que va cristal·litzar amb un pacte del PP amb l'extrema dreta: “És Vox qui dóna estabilitat a Mazón i amb qui pacta una Generalitat Valenciana negacionista”.

I en aquesta situació Vox ja s'ha pronunciat i no recolzarà cap moció de censura contra Mazón, i no tant per l'objectiu final de la proposta, sinó per qui la presenta. Així, tot i que asseguren que Mazón ha pecat de “negligent” i ha demostrat una “gran incompetència”, la formació d'extrema dreta ha afirmat que “nosaltres amb partits separatistes no anem ni a tocar”.