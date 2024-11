Los socialistas insisten al PP en que destituya a Mazón y que se cree un Consell transitorio, pero no descartan la moción de censura

El PSPV no recoge todavía el guante lanzado por Compromís de presentar una moción de censura a Carlos Mazón, o al menos de momento. La propuesta reiterada por la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, continúa siendo la que anunció el pasado viernes: “proponemos una solución realista y transitoria que es que el PP y el señor [Alberto Núñez] Feijóo destituyan a Mazón para dar paso un gobierno de perfil técnico focalizado en la reconstrucción”.

Morant apunta que “respeta y comprende” la propuesta de Compromís, pero insiste en que “la moción de censura no rompe la coalición del PP con la extrema derecha”. De este modo, sin el apoyo de los socialistas, la propuesta lanzada este lunes por la mañana de la formación valencianista, se quedaría sin respaldos suficientes incluso para que llegara a las Corts Valencianes porque la moción de censura requiere el apoyo de al menos 20 diputados, mientras que Compromís cuenta con 15, y se hace imprescindible contar con el respaldo de al menos 5 diputados socialistas. Aun así el PSPV no descarta una moción de censura “si el PP se enroca”.

Consell técnico y transitorio

La también ministra Diana Morant, ha reclamado a Feijóo y al PP que se pronuncien sobre la propuesta que les presentaron el pasado viernes, el día de la comparecencia de Mazón en las Corts. La propuesta concreta era que el Feijóo “destituya al president de la Generalitat, que elija un nuevo Consell de perfil técnico para afrontar la urgencia y, una vez superada esta fase, convoque elecciones anticipadas durante 2025”.

Entiende Morant que “los socialistas valencianos proponemos una solución realista y transitoria”, que fructifique en un Consell temporal “focalizado en la reconstrucción”, y ha insistido en que “hasta Feijóo sabe que Mazón no se puede quedar”. Además, la ministra ha recordado la situación de la actual mayoría parlamentaria, que cristalizó con un pacto del PP con la extrema derecha: “es Vox quien da estabilidad a Mazón y con quien pacto una Generalitat Valenciana negacionista”.

Y en esta situación Vox ya se ha pronunciado y no apoyará ninguna moción de censura contra Mazón, y no tanto por el objetivo final de la propuesta, sino por quién la presenta. Así, aunque aseguran que Mazón ha pecado de “negligente” y ha demostrado una “gran incompetencia”, la formación de extrema derecha ha afirmado que “nosotros con partidos separatistas no vamos ni a la vuelta de la esquina”.