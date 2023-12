El PSPV porta al Síndic de Greuges l’ocultació per part de Catalá del seu sou com a professora de la VIU

La portaveu socialista Sandra Gómez ha anunciat que el grup municipal socialista presentarà una denúncia davant el Síndic de Greuges perquè òbriga una investigació a María José Catalá per ocultar tots els ingressos que ha obtingut al marge de les seues retribucions de l’Ajuntament de València per les seues activitats com a professora en la Universitat Internacional de València (VIU) que ella mateixa va privatitzar el 2013 o per les seues col·laboracions amb la Cardenal Herrera.

“Recorrerem al Síndic de Greuges perquè investigue els salaris percebuts per Catalá en els últims anys fora de l’Ajuntament i que ha ocultat en les seues declaracions de béns, després de conéixer la resolució que acaba de dictar sobre l’alcaldessa de Castelló en què li retreia que no fera públiques les rendes que percebia al marge de la seua retribució com a alcaldessa”, ha manifestat.

L’alcaldessa de Castelló, la popular Begoña Carrasco, va actualitzar la seua declaració de béns el 30 de novembre passat, després que el Síndic de Greuges obrira una investigació arran d’una queixa presentada pel PSPV-PSOE. En la seua segona declaració, Carrasco reconeix un sou de 24.229,24 euros per la seua dedicació parcial com a lletrada en la Fundació d’Atenció a les Víctimes del Delicte, dependent de la Generalitat Valenciana, mentre era portaveu de l’oposició durant l’anterior mandat.

Gómez ha incidit en el fet que la investigació que el Síndic de Greuges va obrir a l’alcaldessa de Castelló “encaixa perfectament amb el cas de la senyora Catalá, que ha evitat durant dos anys dir quant ha cobrat com a professora de la VIU, una universitat que, a més, ella mateixa va privatitzar quan era consellera”, ha continuat.

Per a la líder dels socialistes a València, “el primer deure de qualsevol càrrec públic, especialment de la que és alcaldessa d’aquesta ciutat, és ser clara i transparent sobre les retribucions que rep d’altres organitzacions privades. I més encara quan el seu mateix partit polític acaba de presentar una esmena en les Corts per a laminar les subvencions a les universitats públiques per a posar en el repartiment la VIU, la universitat que va privatitzar Catalá i que li paga un sou que ella amaga”, ha explicat.

La portaveu socialista ha fet referència així a l’esmena que han presentat conjuntament el PP i Vox per a retallar la línia de subvencions que reben les universitats públiques i distribuir aquests diners entre les privades com la VIU i la Cardenal Herrera, dues de les universitats amb què Catalá ha mantingut una vinculació professional.

Gómez ha assenyalat que Catalá no és l’única component del govern municipal que ha mantingut una relació laboral amb la VIU, ja que el seu segon, el portaveu de Vox, Juanma Badenas, va ser rector de la mateixa universitat durant el govern del PP.

Així mateix, ha recordat que Catalá va rebutjar fa poc una moció dels socialistes per a aplicar la màxima transparència en la retribució dels càrrecs públics i que instava a fer públics, precisament, el detall dels salaris percebuts, cosa que no es produeix actualment en el consistori, tal com confirma el cas Catalá.

Com va informar aquest diari, com a consellera d’Educació el 2013, Catalá va vendre el 70% de la VIU per quatre milions d’euros després d’haver-hi invertit el Consell des de la seua creació 34 milions d’euros i el seu valor es va multiplicar al cap de pocs dies de seleccionar l’oferta del grup Planeta després d’aprovar l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca, pel nom en castellà) noves titulacions.

L’alcaldessa sempre ha evitat fer públic el seu sou com a professora de la VIU, més enllà de remetre’s al que havia publicat aquest mitjà en relació amb els 7.300 euros que cobren altres professors amb la seua mateixa dedicació.