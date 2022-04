À Punt invertirà 22 milions d’euros en la producció d’entreteniment i ficció

La televisió pública valenciana vol convertir-se en un motor per al sector audiovisual autonòmic. La cadena À Punt Mèdia invertirà aquest 2022 prop de 22 milions d’euros en diferents produccions, centrant-se en continguts d’entreteniment i ficció, tant de material propi com amb acords amb altres cadenes i operadors privats.

La injecció de 12 milions d’euros pactada en les Corts Valencianes en el debat de pressupostos autonòmics permet a la radiotelevisió pública sortejar algunes escletxes econòmiques i legals –com els límits de personal–, però també revalidar algunes produccions per les quals va apostar abans de la pandèmia i que ara, segons creu el seu director, tenen l’oportunitat d’atrapar el públic. Alfred Costa, responsable de la cadena pública, emprava aquest dijous en la presentació de la nova graella de continguts la metàfora de la retirada de la màscara. Ara, apunta, es pot veure el rostre complet d’À Punt. “Presentem una programació oberta i molt fèrtil. Ens llevem la màscara per retrobar-nos amb l’audiència en els platós i els carrers de pobles i ciutats”, manifestava el director general, que destaca la recuperació de l’estudi 1 de Burjassot.

L’augment del pressupost aprovat pels grups del Pacte del Botànic –PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida– se suma a diverses línies de subvencions, tant nominatives com de concurrència competitiva, que rep la cadena pública. À Punt ja comptava amb 19 milions d’euros per a produccions en el seu pressupost i rebrà prop d’un milió d’euros de l’Institut de Competitivitat Empresarial (Ivace) per costejar drets d’antena en produccions valencianes i una altra ajuda similar de l’Institut Valencià de Cultura, que permet la consolidació d’espais com Tresors amb història.

La cadena pública aposta aquesta temporada per mantindre els continguts que han donat bon resultat, amb la recuperació de la sèrie L’Alqueria Blanca, un dels èxits de l’antiga Canal 9, com a ficció diària. Encara que no han volgut revelar el seu pressupost, és una de les ficcions més mimades per la cadena, que ha invertit en guionistes, lingüistes, decoradors i artistes fallers per al seu nou llançament. La seua directora, Claudia Pinto, ha assegurat que tornen “amb molta energia i il·lusió” per afrontar un dels reptes més difícils que han viscut en la sèrie pel fet de convertir-se en diària, cosa que multiplica per cinc la faena de l’equip ampliat a 160 professionals. En la mateixa línia, la cadena potencia el concurs musical Duel de veus, al qual han assignat un nou plató i nous col·laboradors.

La direcció de la cadena trau pit del seu impacte en el sector audiovisual i apunta que en algunes categories laborals hi ha mancances de personal i s’ha aconseguit “plena ocupació”. En concret, À Punt busca guionistes, dialoguistes i altres peces de la construcció narrativa de les ficcions, així com realitzadors o directors de programa capaços de ficcionar alguns aspectes en les produccions, i ha invertit 1,5 milions d’euros en doblatge. Entre els continguts doblats, incorpora la sueca The Restaurant, un drama històric ambientat a l’Europa de la Segona Guerra Mundial, i potenciarà la ficció europea, amb un interés especial en les sèries nòrdiques.