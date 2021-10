Quan estàs mort per al DNI i l’Agència Tributària: l’odissea d’un jove per a intentar ‘tornar a la vida’

Als llimbs. Així es troba Isaac Rodríguez, un jove valencià de 21 anys que figura com a mort per a administracions com el DNI o l’Agència Tributària, amb tots els perjudicis que això ocasiona. Tot es remunta al 2019, quan son pare va rebre un missatge d’Hisenda en què l’informaven que tenia retinguda una devolució de 100 euros corresponents a Isaac perquè aquest constava com “mort”, per la qual cosa havia de presentar una declaració d’hereus per poder cobrar la quantitat que el fisc devia al seu fill. En aquest moment va començar una odissea que encara no ha acabat.

“Mon pare va anar a l’oficina d’Hisenda, des d’on el van remetre al Registre Civil, on havia de sol·licitar un certificat de fe de vida”, explica Isaac a elDiario.es: “No obstant això, després d’acudir al Registre i obtindre la fe de vida, en l’Agència Tributària em van dir que aquest document no servia de res perquè per a l’oficina del DNI jo figurava com a mort, per la qual cosa em van remetre a la Policia Nacional, on em van dir que el problema era de l’Agència Tributària i em van derivar de nou a Hisenda”.

En aquest temps, Isaac ha fet dues visites al Registre Civil, dues més a la Policia i tres més a l’Agència Tributària –que se sumen a la primera vegada que hi va acudir son pare– i li ha sigut impossible resoldre la seua situació: “No figure en les bases de dades del DNI, ja que conste com a mort, i no se’m dona cap solució”. “No done crèdit, ja que em trobe en una situació de total indefensió, amb un document nacional d’identitat que no serveix de res, és lletra morta”, es lamenta el jove: “Ja no sé què fer. Em diuen que és un error administratiu o informàtic, però no m’ofereixen cap solució”.

Isaac, gràcies a un informàtic va aconseguir un certificat temporal que va poder utilitzar durant sis mesos, no obstant això li va ser impossible donar-se d’alta en la clau permanent del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (identitat electrònica per a les administracions) pel fet que figura registrat com a mort: “L’usuari amb què intenta accedir [DNI] no pot executar el servei pel fet que es troba en estat de baixa per defunció”. “Estic als llimbs”, afirma.

Fins al moment, pot continuar treballant i cobrant la nòmina, perquè el seu contracte és anterior a la data del pretés ‘decés’. El problema, tanmateix, ve quan intenta fer qualsevol tràmit administratiu des del 2019, “i no sols m’afecta a mi, la meua germana també va tindre problemes en la sol·licitud d’una beca per a cursar un màster, ja que jo no constava en el sistema”.

“Visc en una situació de total incertesa. Treballe en una clínica de diàlisi i tinc un grau mitjà d’Auxiliar d’Infermeria i un grau superior en Integració Social, i ara m’agradaria estudiar la carrera d’Infermeria, però crec que no podré... i en el futur pot anar a pitjor, perquè què passarà si segueix aquesta situació i vull casar-me, o comprar-me una casa, o obrir-me un compte en el banc”, es pregunta Isaac: “I si demà em para la Policia i tracta d’identificar-me, els explique la meua història i com m’han de creure. Em trobe en una situació de total indefensió”. “Això és totalment surrealista”, conclou.