Recta final per a crear l’empresa pública de les ITV que Zaplana, investigat pel cobrament de comissions, va atorgar a empresaris afins

El Govern valencià va notificar al setembre de l’any passat a les empreses concessionàries de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) que no renovarà els contractes una vegada acabada la vigència al final d’enguany, per la qual cosa el servei passarà a ser de gestió pública.

D’aquesta manera, la Conselleria d’Economia que dirigeix Rafael Climent treballa ja en la recuperació del control de les 27 estacions pel fet de véncer el contracte de 25 anys atorgat el 1997 per la Generalitat que va presidir Eduardo Zaplana i pel qual l’expresident està imputat en el marc del cas Erial.

Per fer-ho, es constituirà una nova empresa pública a què se subrogaran els 1.200 empleats de les estacions i que serà la que gestione el servei. Sobre aquest tema, fonts d’Economia han informat eldiario.es que l’aprovació del decret llei que donarà cobertura jurídica a la nova mercantil està a l’espera d’uns informes preceptius que ultima la Conselleria d’Hisenda i que des d’aquest departament han assegurat que estan en marxa dins del termini previst, per la qual cosa el decret esmentat podria aprovar-se en qüestió de setmanes.

L’informe encarregat per Economia i dut a terme per NUVE Consulting, que amb els annexos conté prop de 1.500 pàgines, destaca que l’actual sistema de concessió administrativa és poc rendible per a la Generalitat i que la inversió necessària per a la gestió directa és assumible sense haver de recórrer al capital extern.

Una de les conclusions més significatives de l’informe és que el servei d’inspecció d’ITV no té cap risc, ja que es tracta d’un servei obligatori. En aquest sentit, s’estima que els ingressos nets per a la Generalitat, descomptant les despeses i les inversions fetes per a l’ampliació de la xarxa d’estacions de les ITV, serien de 39,3 milions d’euros anuals.

Segons les previsions que maneja aquest departament, la gestió directa pública permetrà completar i ampliar la xarxa actual d’ITV amb deu estacions més a la Comunitat que faran possible que el 90% de la població puga passar la inspecció amb un temps de desplaçament fins a l’estació d’ITV més pròxima inferior a 30 minuts. Amb la concessió administrativa actual la Comunitat compta amb un total de 27 estacions d’ITV fixes i 13 unitats mòbils.

A més, segons l’informe es preveu que el 2026 ja estarà completa aquesta nova xarxa i ingressaria en el període comprés des del 2021 fins al 2026 gairebé 207 milions d’euros de beneficis nets, davant dels 67 milions que s’obtindrien si es continuara amb la concessió actual.

Un servei llastrat per la corrupció del PP

El cas Erial, en què està imputat l’expresident de la Generalitat Valenciana i exministre Eduardo Zaplana juntament amb altres, es va obrir per investigar el pretés cobrament de 10,5 milions d’euros en comissions derivades de les concessions d’ITV i parcs eòlics a la Comunitat Valenciana, la qual cosa podria constituir delictes de suborn, blanqueig de capitals, malversació i prevaricació.

L’operació d’externalització d’un servei que era públic en els anys 90 del segle passat va servir perquè uns pocs anys després de les adjudicacions les concessionàries vengueren els drets per desenes de milions d’euros que són els que, al seu torn, s’haurien utilitzat per a pagar les mossegades a la trama internacional que s’investiga en el cas Erial. Sedesa va vendre la seua concessió per 86 milions d’euros i la va repartir entre molts dels investigats ara.

L’adjudicació dels lots de les ITV, un dels epicentres del cas, es va dur a terme el 1997 i van resultar agraciats uns quants empresaris que havien portat Zaplana de la mà al poder autonòmic valencià, aplanant el pacte entre Unió Valenciana i el Partit Popular (el conegut com a Pacte del pollastre) després de les eleccions autonòmiques del 1995.

Un informe anterior de l’UCO va concloure que el repartiment posterior de les comissions va ser de 10,5 milions per a la trama internacional liderada per Eduardo Zaplana; 11,3 per al que va ser director de la policia amb Aznar Juan Cotino i 580.000 euros per a l’expresident de Bancaixa i de la Generalitat José Luis Olivas.