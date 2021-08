Recta final per a l’anell verd metropolità de València: 60 quilòmetres de carril bici que connectarà 13 municipis el 2023

La mobilitat sostenible és una de les principals armes per a lluitar contra el canvi climàtic i en aquest sentit la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que dirigeix Arcadi España impulsa una estratègia ciclopedestre en l’àrea metropolitana de València amb l’execució d’un total de les 34 actuacions que representen una inversió total de 50,4 milions d’euros, i que estan procurant en aquest àmbit metropolità un sistema segur per a aquestes formes de desplaçament, amb uns nivells elevats de qualitat per a assegurar els desplaçaments interurbans de caràcter quotidià a l’interior d’aquest àmbit, amb una població al voltant de 2 milions d’habitants.

Segons han informat fonts del departament esmentat, fins al moment s’han acabat ja 13 actuacions amb un import de 10,8 milions, mentre que 14 per import de 30,2 milions estan en fase d’execució.

L’interés de les actuacions plantejades ha possibilitat que foren seleccionades per al cofinançament europeu amb càrrec als fons estructurals FEDER.

Juntament amb la construcció d’aquestes vies, destaca també la línia d’actuació iniciada per a la construcció d’aparcabicis segurs en les estacions de Metrovalència, com a peça essencial per a la intermodalitat. Quatre d’aquests estacionaments, a Alboraia, Peris-Aragó, Quart, Entroncament i Torrent estan ja operatius.

A més, amb la finalitat de millorar la informació sobre aquestes vies, per facilitar-ne l’ús, s’ha creat una eina per a la visualització i descàrrega dels itineraris, a través del Visor Cartogràfic de l’Institut Cartogràfic Valencià.

Aquestes són les principals actuacions que estan en fase d’execució.

Anell verd metropolità de València. L’anell verd oferirà, amb una longitud de quasi 60 km, una alternativa exclusiva per a desplaçaments interurbans amb bicicleta o a peu, a través d’una via que vertebra 15 municipis (Meliana, Alboraia, Montcada, Picanya, Alaquàs, Aldaia, Quart de Poblet, Paterna, Godella, Rocafort, Massarrojos, Pinedo i Sedaví) per als viatges no motoritzats. L’anell a més facilita un accés sostenible als espais naturals i béns culturals d’aquest àmbit de l’Horta. La plataforma s’ha programat en diferents trams, alguns dels quals ja estan acabats o en obres, la finalització total dels quals es preveu abans de juny del 2023: el tram nord entre Montcada i Port Saplaya ja acabat; i els trams sud i oest que discorren per diferents municipis de l’Horta des de Pinedo fins a Montcada, on connectarà amb el tram nord. Estan en execució o licitació tots els trams, llevat de l’oest.

Via de connexió Horta Sud-ciutat de València. L’actuació consisteix en la construcció d’un nou tram ciclopedestre d’uns 3 quilòmetres de longitud que constituirà un accés radial des de l’anell verd a la ciutat de València i cap a l’àmbit sud de l’àrea metropolitana, d’una manera segura segregada de la circulació rodada. Aquest projecte constituirà una fita en les comunicacions ciclopedestres en l’àrea metropolitana, ja que permetrà salvar mitjançant una gran passarel·la de més de 300 metres de longitud la gran barrera que constitueix l’autovia V-30 de circumval·lació sud de la ciutat.

Voltants del barranc del Carraixet. Aquesta actuació permet salvar mitjançant una passarel·la l’obstacle del barranc del Carraixet a la via per a bicicletes i vianants que es recolza en l’antiga plataforma ferroviària denominada via Xurra. L’actuació preveu també la permeabilització ciclopedestre interrompuda en aquest entorn per la infraestructura de Metrovalència.

Passarel·la sobre la V-21 a Massalfassar. Passarel·la que formarà part de la via ciclopedestre que des del litoral accedeix a la via Xurra, i completa l’eix ciclopedestre al costat de la CV-32.

Itinerari per a bicicletes i vianants la Pobla de Farnals/platja. Aquesta actuació, ja acabada, ha oferit una alternativa per a la comunicació de la Pobla de Farnals amb el front litoral. Es complementarà amb una passarel·la sobre la V-21 que millorarà l’alternativa actual per a l’encreuament d’aquesta autovia.

Connexió via Xurra-via verda d’Ojos Negros. Aquesta actuació es dirigeix a completar l’itinerari ciclopedestre de la via Xurra fins a Sagunt, on connectarà amb la via verda d’Ojos Negros.

Pont nou sobre el barranc de Xiva a Torrent. Està en execució en aquests moments un pont nou sobre el barranc de Xiva a Torrent, que inclou un espai per als desplaçaments no motoritzats.

Carril bici al costat de la carretera CV-32. Estan en aquests moments en licitació les obres per a completar el desdoblament d’aquesta carretera entre Museros i Massamagrell. Les obres permetran tancar l’itinerari per als vianants al costat d’aquesta carretera.

Via Xurra. S’han anat escometent actuacions per a la millora de la seguretat i la funcionalitat en aquesta via ciclopedestre, que té un índex d’utilització elevat. Aquest eix, amb una longitud de 26 quilòmetres, permet la interconnexió entre els municipis de València, Alboraia, Almàssera, Meliana, Foios, Albalat dels Sorells, Museros, Massamagrell, la Pobla de Farnals, el Puig i Puçol.

Connexió València-Tavernes Blanques. Aquest carril es localitzarà sobre un dels dos carrils del sentit d’eixida de l’avinguda de Constitució, que passarà a ser d’un carril per sentit. Arranca de la Ronda Nord de València i discorre davant de Sant Miquel dels Reis.

Connexió Quart-Mislata. L’objecte de l’actuació executada és millorar la connexió ciclopedestre entre Quart de Poblet i Mislata a través del pont de la Costa Quart-Mislata (CV-3661), en una longitud aproximada d’1 quilòmetre.

Connexió València-Burjassot en l’avinguda dels Germans Machado (Ronda Nord). Aquesta actuació ha permés una comunicació entre els nuclis urbans de València i Burjassot aprofitant els carrils bici existents en tots dos extrems. El tram té una longitud total aproximada de 650 metres.

Permeabilització CV-35. Estan escometent-se actuacions per a la permeabilització de la CV-35 per a aquests trànsits no motoritzats; així doncs, s’ha actuat a la Pobla de Vallbona (passarel·la Casablanca), en l’enllaç de l’Eliana, en l’enllaç del Centre de Rehabilitació de Llevant (en execució), i està prevista també la permeabilització al voltant del camí de Bétera (Sant Antoni de Benaixeve). Estan a més en aquests moments en estudi noves actuacions de permeabilització a l’entorn d’aquest important corredor de mobilitat.

Connexió Picassent-Silla. Aquesta actuació permetrà millorar la interconnexió entre aquests municipis, on les grans infraestructures de transport (bypass, autovia V-31, traçat AVE) dificulten la mobilitat, a més de millorar la connectivitat cap a l’estació de Rodalia de Silla.

Permeabilització de la CV-30, entorn Benimàmet- Beniferri. La construcció de l’autovia CV-30 va privar de comunicació ciclopedestre entre Benimàmet i Beniferri. La permeabilització programada permetrà restaurar aquesta connexió, i millorarà a més la comunicació amb el terme de Burjassot, donant resposta així a una demanda àmpliament sol·licitada.

Carril bici al costat de l’avinguda del Sud (CV-400). Està programada la millora de la funcionalitat i la seguretat en aquest important eix ciclopedestre que vertebra nombrosos municipis de l’Horta Sud.