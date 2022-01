La regeneració de les platges protegides danyades pel port de València començarà després de l’estiu que ve

El pla del Ministeri de Transició Ecològica per a regenerar les platges de l’Arbre del Gos, el Saler i la Garrofera erosionades, entre altres causes, per les diferents ampliacions del port de València, ja té terminis concrets per a l’execució.

Fonts del departament que dirigeix la ministra i vicepresidenta Teresa Ribera han informat a elDiario.es que la previsió és licitar el projecte aquest primer trimestre i iniciar les obres després de la pròxima temporada estival, per no afectar el turisme. La inversió prevista és de 30 milions d'euros.

El projecte consisteix en la regeneració del front costaner, que comprén les platges de l’Arbre del Gos (2.600 metres), del Saler (2.700 metres) i la Garrofera (1.800 metres), des de l’espigó sud de la platja de Pinedo fins a la Gola del Pujol, en el terme municipal de València, amb una longitud de 7.000 metres.

En tot aquest front es durà a terme una recàrrega artificial amb 2,9 milions de metres cúbics d’arena, per a la regeneració d’aquests espais naturals, fet que permetrà la restitució de la línia de riba actual a la seua posició l’any 1965, fins a arribar a una amplària entre 40 i 70 metres segons les zones, i la prolongació de la Gola del Pujol, que permeta el suport del material abocat.

En el cas de la Gola, es prolongaran els dos espigons actuals, el nord amb una longitud de 161,1 metres i una batimetria de -2,3 metres i el sud tindrà 172,3 metres de longitud i una batimetria de -1,5 metres, segons especifica l’avaluació.

La forma en planta de tots dos espigons arranca continuant la traça dels espigons actuals, i s’endinsen en la mar seguint una alineació recta fins a arribar a les cotes batimètriques indicades. Aquestes alineacions formen un angle d’uns 125 graus respecte de la línia de costa.

Com va informar elDiario.es, l’estudi d’impacte ambiental fet l’any 2018 necessari per a donar el vistiplau al projecte apunta al port de València com un dels causants del procés de regressió que experimenten les platges del sud, cosa que, al seu torn, posa en risc el Parc Natural de l’Albufera.

En concret, afirma que “la supressió de les fonts d’alimentació al front litoral d’estudi, a conseqüència del dèficit d’aportacions del Túria i l’efecte barrera del port de València, unida a l’ocupació de les seues dunes en algunes parts del tram per obres d’infraestructures i edificacions, ha tingut com a conseqüència la regressió de la franja costanera nord i la degradació d’un espai litoral considerat Espai Natural Protegit”.

A més, afig que el fenomen erosiu s’ha anat propagant cap al sud amb el pas del temps, i ha afectat més longitud de costa: “En l’actualitat el procés regressiu amenaça, de manera especial, els ecosistemes de la Devesa, per estrenyiment de la restinga que tanca l’Albufera, per la qual cosa es fa necessària la intervenció per evitar que continue el desgast, cosa que suposa un risc imminent per a la conservació dels hàbitats que constitueixen l’ecosistema del Parc Natural de l’Albufera. Fins al moment les actuacions escomeses en el tram de costa han consistit en aportacions successives de material que han tingut caràcter puntual i únicament han suposat solucions a curt termini, sense arribar a abordar globalment el problema”.

En l’anàlisi que fa el document de les conseqüències que tindria no actuar en la zona degradada, es torna a apuntar el recinte portuari: “Es preveu que les causes que estan impulsant l’erosió de la costa romanguen a mitjà i llarg termini” ja que “no s’espera que el riu Túria torne a aportar sediments a la desembocadura; és innegable l’elevació del nivell de la mar deguda al calfament global; possibles ampliacions del port de València”.

Segons l’informe, “aquestes causes augmenten l’acció erosiva de la mar sobre la costa. La no actuació en el front costaner comporta una erosió progressiva i representa una amenaça clara per a la conservació del Parc Natural de l’Albufera”.