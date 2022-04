Renfe va cancel·lar 27.494 trens a la Comunitat Valenciana entre el 2016 i el 2021

Renfe va cancel·lar un total de 27.494 trens a la Comunitat Valenciana en sis anys, entre el 2016 i el 2021, segons ha reconegut el Govern mateix en una resposta parlamentària al senador de Compromís Carles Mulet.

El 2016 van ser 1.339 cancel·lacions (el 0,7% del total); el 2017 es van disparar les cancel·lacions fins a 5.483 (2,8%); el 2018 van ser 5.598 (2,8%); i 2019 va marcar el màxim amb 7.761 (3,9%). El 2020, i amb l’arribada de la pandèmia, van baixar a menys de la meitat, però encara es van quedar en 2.905 (1,8%), i el 2021 van tornar a incrementar-se considerablement fins a les 4.408 (2,6%).

Quant a la puntualitat dels serveis, el Govern únicament ha facilitat xifres percentuals, i ha diferenciat categories durant els mateixos anys, i ha assenyalat els trens que arriben amb menys del 15% de retard. Així doncs, els que més puntualitat han gaudit són els trens AVE, que han oscil·lat en una puntualitat d’entre el 99,01% del 2016 a un 96,24% del 2021, en una tendència clarament a l’empitjorament de la puntualitat. D’altra banda, els pitjors resultats els mostren els combois de llarga distància amb una puntualitat que va del 82,65% del 2016 a un 88,32% el 2021, en una tendència que en aquest cas ha millorat.

Davant aquestes xifres, el senador Mulet s’ha queixat en primer lloc que ha obtingut la resposta al cap de 34 intents, “en què es negaven a aportar les dades totals” i es limitaven a oferir percentatges, sistema que encara es manté per als retards.

Mulet afirma que “el Ministeri de Transport suspén dràsticament quant a funcionament democràtic, a més de ser un caos pel que fa a la gestió, viola sistemàticament la legislació que sotmet l’executiu al control parlamentari de les Corts Generals, es nega a aportar”.

Segons Mulet “saber les dades val per a fer-se una idea del caos generalitzat que és el servei ferroviari al País Valencià”. I recorda que les dades del 2020 i el 2021 “poden semblar d’una certa millora, però hem de recordar que no és així, ja que bona part del servei es va reduir per la pandèmia (i encara hui, molts no han recuperat les freqüències)”. Davant aquestes dades, de quasi 27.500 trens cancel·lats, “tenim un Govern autosatisfet, que sempre es dedica a remarcar les preteses virtuts i mesures, plans, anuncis i fum que presenta per dir que, ara sí, solucionaran la situació, i sabem que és tot ineficàcia, mentida i caos”.

El senador conclou recordant que s’han suprimit serveis ferroviaris “per sempre” com la connexió entre Utiel-Conca-Madrid.