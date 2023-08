Es reprenen les obres de l’Hospital d’Ontinyent: Jorge Rodríguez aplaudeix Mazón, els socialistes reivindiquen Puig

La Conselleria de Sanitat ha confirmat que dilluns que ve 4 de setembre es reprendran amb caràcter urgent les obres de l’Hospital. Aquesta confirmació es produeix en unes circumstàncies especials, després que el Consell Jurídic Consultiu es reunira dilluns passat de manera extraordinària –no sol fer-ho en aquesta època– per tractar en exclusiva aquest tema i emetre un dictamen sobre la modificació de les obres de construcció de l’hospital, paralitzades des del mes de juny passat, abans del canvi de Govern autonòmic. Les obres suposaran una inversió de 3,7 milions d’euros que permetran dotar el centre d’una ressonància magnètica i modificar la segona planta del centre sanitari.

Aquesta represa de les obres de la que passa per ser el principal projecte autonòmic a la capital de la Vall d’Albaida i en aquestes circumstàncies s’ha volgut destacar per part d’Ens Uneix i el seu líder i alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, com un fruit del pacte amb el PP en la Diputació de València. Però els socialistes reivindiquen també el projecte i afirmen que l’impuls del recinte sanitari va ser gràcies al govern de Ximo Puig.

Així doncs, Rodríguez, agraïa “la celeritat en el compliment de la paraula que ens va donar el president Carlos Mazón en la seua visita recent a l’Hospital, on va comprovar de primera mà quina era la situació i les mancances que presentava l’obra. La reunió extraordinària i urgent del Consell Jurídic el mes d’agost només per a desbloquejar les obres mostra la importància que es dona al tema”. Rodríguez també agraïa “la faena i la bona comunicació amb el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, la comunicació que se’ns ha fet és un gest de confiança que, a més, suposa la primera vegada que la conselleria ens informa de les obres en quatre anys”.

El dictamen del Consell Jurídic Consultiu era necessari per a poder reprendre les obres, que es van paralitzar a petició de la constructora OHL, per a adaptar el projecte a la instal·lació de la maquinària de ressonància magnètica, que presentava unes dimensions superiors a les previstes inicialment, cosa que va obligar a introduir canvis en la distribució arquitectònica ja executada i a modificar el disseny de les obres en la segona planta del complex, juntament amb altres sobrecostos introduïts en el mateix expedient, correccions que comporten una ampliació del pressupost de l’Hospital d’Ontinyent xifrada en 3,7 milions d’euros. La nova màquina de ressonància magnètica arribarà a l’Hospital d’Ontinyent el 23 d’octubre i ha d’instal·lar-se en aquest espai fet a mida, un espai que ha d’estar a punt puntualment perquè el cost d’aquesta és finançat amb ajuda de la Unió Europea, molt estricta en el compliment dels terminis vinculats a les subvencions.

No serà l’última inversió que es faça a l’hospital, ja que encara resten per licitar unes obres complementàries el pressupost de les quals oscil·laria entre 5 i 8 milions d’euros, per a dotar d’equipaments els quiròfans, cafeteries, urgències i altres accions que es van quedar fora del projecte original. A pesar que la previsió era que l’anterior Direcció General d’Alta Tecnologia, Inversions i infraestructura Sanitària licitara aquests contractes a principis d’enguany, el procediment va quedar pendent al tancament de la legislatura i la previsió és que puguen adjudicar-se al final d’enguany. Igualment, està pendent d’execució un centre de transformació ja adjudicat per un import de 600.000 euros.

L’hospital va obrir les portes el mes d’abril passat, però entrant en funcionament únicament les consultes externes. Amb la represa i l’acceleració de les obres, si no es produeixen nous endarreriments, el conjunt de faenes pendents a l’hospital podrien estar completament executades el juny del 2024, incloent-hi la recuperació del servei de diàlisi per a evitar el trasllat dels veïns atesos de la Vall d’Albaida fins a Xàtiva.

“Venut per un plat de llentilles”

Davant la represa de les obres i l’autofelicitació d’Ens Uneix, el PSPV d’Ontinyent ha acusat l’alcalde, Jorge Rodríguez, d’“enganyar deliberadament a tots els veïns i veïnes”. Així s’ha pronunciat el portaveu socialista en la localitat, José Antonio Martínez, que ha afirmat que “va ser el Govern de Ximo Puig no sols qui va construir el nostre hospital, sinó també qui va deixar redactat i preparat el contracte i les modificacions corresponents per a dur a terme les millores en les instal·lacions sanitàries”.

“L’actual Consell de Mazón només continua unes faenes que ja vam deixar fetes els socialistes i l’alcalde acaba de demostrar que ha venut la nostra ciutat a canvi d’un plat de llentilles”, ha afirmat el portaveu socialista, per a qui “s’ha evidenciat la poca vergonya que tenen els uns i els altres”.

En aquest sentit, Martínez ha criticat l’“amoralitat” de l’actual Consell, així com de l’alcalde i ha recriminat que “damunt, tracten de prendre’ns per ximples a tots els veïns i veïnes i juguen amb els interessos de la ciutat d’aquesta manera”. “Però els favors es paguen i amb el temps es descobrirà què amaga el pacte de la Diputació amb la pitjor dreta que ha tingut mai la Comunitat Valenciana”, ha conclòs.