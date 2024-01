Retallades, faules i falta de mitjans: el caos del PP i Vox en la gestió dels bombers forestals en un context de sequera i calor extrema

“En aquests moments no sabem quin dia comença la campanya perquè s’incorporen els 240 bombers fixos discontinus que l’any passat es van incorporar el 15 d’abril. Tenim el mes de gener amb més incendis dels últims cinc anys, per sort sufocats ràpidament, però estem en un context de sequera i temperatures altíssimes que anuncien un any 2024 molt complicat. Els companys haurien d’incorporar-se abans de la Setmana Santa, que enguany comença una setmana després de les Falles (19 de març), ja que són dates en què les famílies freqüenten els entorns forestals”.

El president del comité d’empresa de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències SAU (Sgise) i membre del sindicat CGT, Alberto Pardo, s’ha mostrat així de crític després de la reunió del consell d’administració de l’entitat celebrada el 23 de gener passat. Dependent de la Conselleria de Justícia que ara gestiona Vox, la Sgise es va crear el 2018, amb el Govern del Botànic, per assumir de manera conjunta la gestió dels incendis forestals i altres emergències com nevades o inundacions.

En la sessió del consell es va aprovar un nou encàrrec a l’empresa Tragsa centrat “únicament” en la mobilitat i el manteniment de la flota de vehicles, una mesura que, segons la direcció de la companyia, és “l’única via possible” per a “garantir l’operativitat del servei”, però es van deixar sense efecte la resta dels encàrrecs a la mercantil en aplicació de les recomanacions de compliment obligat efectuades per la Sindicatura de Comptes.

Unes recomanacions, que segons Pardo, malgrat que són de compliment obligat, es poden adoptar en uns terminis raonables perquè no es done una minva en el servei: “Els encàrrecs retirats a Tragsa impliquen l’acomiadament de 22 persones que no ha assumit Sgise. No sabem com es faran les nòmines o com es portaran les comunicacions via xarxes socials o altres mecanismes; ara només hi ha una persona i els caps de setmana no hi ha ningú”.

A més de tots aquests aspectes, el secretari general de bombers forestals de CCOO, Antonio Criado, afig que amb les retallades aplicades per l’actual direcció dependent de Vox tenen “17 vehicles autobombes parats perquè estan avariats i no volen destinar diners a reparar-los i nou més de transport de personal parats també, perquè no tenen la inspecció tècnica de vehicles (ITV) passada per una qüestió pretesament d’estalvi”.

Tant Criado com Pardo recorden que el nou executiu autonòmic del PP i de Vox ha aplicat una retallada pressupostària per a aquest exercici de 13 milions d’euros en prevenció d’incendis i 9 milions més en matèria de formació i adverteixen que l’any passat els dos pitjors incendis registrats a la Comunitat Valenciana es van donar fora dels mesos d’estiu, en concret al final de març el de Vilanova de Viver amb 4.700 hectàrees calcinades i al final d’octubre el de Montitxelvo amb 2.500 hectàrees arrasades.

“Els contractes de sis mesos dels 240 companys són producte d’una estructura del segle passat, actualment no es pot tindre el servei sota mínims sis mesos a l’any, ara el que s’ha de reforçar és l’hivern”, asseguren, i recorden que en els últims anys amb el Botànic van aconseguir que aquests contractes es prolongaren dos mesos més.

Però no són els únics problemes que té el cos de bombers forestals. Alguns, com la falta d’un conveni col·lectiu, venen des de la creació de la mateixa Sgise. Per aquest motiu, tots els sindicats (CGT, CCOO, UGT, Emad, Csif i Spplb) del comité d’empresa han signat un manifest amb les seues reivindicacions, en resum, un procés excepcional d’estabilització de places, la signatura d’un conveni col·lectiu, la supressió de la temporalitat del personal operatiu de reforç, reorganització de l’operativitat mitjançant la implantació d’un tercer torn de treball per a disposar d’una presència contínua i més professional i la incorporació d’un seté component per torn de treball. En els pròxims dies mantindran reunions amb el gerent de la Sgise, amb els grups parlamentaris i es plantejaran mobilitzacions.

Les faules del PP i de Vox

A tota aquesta situació, s’afigen les faules que ha difós el bipartit del PP i de Vox contra el col·lectiu. La primera va vindre del mateix president del Govern valencià, Carlos Mazón, quan va insinuar que algú que sabia de foc podia estar darrere de l’incendi de Montitxelvo per haver-se produït just després de les protestes dels bombers forestals, precisament per la no prolongació dels contractes temporals. La investigació de la Guàrdia Civil va concloure el foc es va originar per una descàrrega elèctrica provinent dels cables de mitjana tensió pròxims.

L’última i més recent apunta al fet que, a les portes de les eleccions del 28M, la consellera de Justícia llavors, Gabriela Bravo, va intentar colar 1.800 noves ocupacions públiques en la Sgise, cosa que, segons Pardo i Criado, sostenen que directament “és mentida”, i expliquen: “L’any passat, per a optimitzar, es va apostar per una reducció de categories creant la figura del bomber polivalent. Això obliga a duplicar places perquè els efectius s’integren en aquesta nova categoria, però quan passa això, s’elimina l’anterior, de manera que no hi ha una duplicació de personal, simplement era una reorganització que no implicava augmentar la plantilla”.