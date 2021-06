La revitalització de 50.000 metres quadrats de sòl en el Camí Fondo del Grau entropessa amb el mur del circuit urbà de València

L’operació Parc Central per a fer subterranis els accessos ferroviaris a València, el túnel de la Serradora o en el seu moment el soterrament del metro a Benimàmet, són projectes emblemàtics en què València ja està anys treballant i invertint milions d’euros enfocats a eliminar barreres per cosir barris històricament dividits per infraestructures pesades i perilloses.

Paradoxalment, en el Marítim es va fer just el contrari en l’etapa del PP al capdavant de l’Ajuntament de València, amb Rita Barberá com a alcaldessa, i de la Generalitat Valenciana, amb Francisco Camps com a president.

I és que la construcció del circuit urbà de Fórmula 1 entre els anys 2007 i 2008, en què es van invertir 89,7 milions d’euros, ha acabat convertint-se en un mur entre els barris del Grau i de Natzaret. En tot aquest entorn, 9 anys després de les carreres, el traçat i els terrenys que formen part del programa d’actuació integrada (PAI) del Grau continuen closos i inaccessibles, degradant tot l’entorn i obligant els veïns de tots dos barris a fer voltes enormes per comunicar-se.

Amb tot, l’Ajuntament de València ultima en aquests moments les obres d’urbanització del pla del Camí Fondo del Grau. En concret, es tracta de la zona que queda entre el traçat i les naus de Joan Verdeguer en què se situa, per exemple, el Col·legi Sant Josep de Calasanç o el cementeri del barri, en què els veïns denunciaven des que van acabar les carreres de Fórmula 1 el 2012 problemes de salubritat per l’existència de solars plens de fem i enderrocs.

La Regidoria de Desenvolupament Urbà, que dirigeix la vicealcaldessa Sandra Gómez, va iniciar fa un any les faenes que conclouran el mes que ve. El PAI té una superfície de 47.515 metres quadrats i un sòl dotacional públic de 37.713 metres quadrats. A zones verdes corresponen 7.083 metres quadrats i a equipaments, 12.539. Es preveu la construcció de fins a 530 habitatges nous.

A més, preveu un projecte que es durà a terme en el solar municipal situat al costat de la Farinera i que vincula el lloguer d’habitatges assequibles amb iniciatives i beques d’emprenedoria i investigació, tal com va anunciar en el seu moment la vicealcaldessa Gómez.

Encara que quan el PP va aprovar el PAI l'any 2004 no existia una obligació legal de reservar habitatge protegit, fonts de Desenvolupament Urbà han comentat que en virtut d'un conveni s'ha aconseguida la cessió d'una parcel·la de 505 metres quadrats de sòl en la qual es podran construir uns 55 habitatges i baixos comercials públics.

El vicepresident de l’associació veïnal Grau-Port i portaveu de la Plataforma Litoral per al Poble, Vicent Martínez, es mostra satisfet amb les obres dutes a terme: “Era una cosa que esperàvem des de fa molt temps per la brutícia i la inseguretat que generava la situació d’abandó de la zona, fins i tot es van fer mobilitzacions de protesta i es va obtindre una resposta favorable a la nostra reivindicació del Defensor del Poble”.

No obstant això, Martínez comenta que troba a faltar “una connexió directa amb el barri de Natzaret a través dels terrenys del PAI del Grau mitjançant el Cuc de Llum, el pont per a vianants que es va fer amb motiu de la Fórmula 1 per salvar el llit el riu i que fa uns anys es va reobrir, però que té una utilitat escassa per a comunicar els barris, perquè hi ha pel mig la muralla del circuit urbà barrat”.

La passarel·la es va construir per comunicar les graderies del circuit urbà amb un cost de dos milions d’euros i va estar tancada i en estat de ruïna des de l’any 2012 fins al 2017, en què es va rehabilitar i es va tornar a obrir a l’ús ciutadà.