Ribera Salud condiciona a una sentència judicial el lliurament d’informació a Sanitat per a la recuperació pública de l’hospital de Torrevella

La cimera celebrada dilluns entre la Conselleria de Sanitat i l’empresa Ribera Salud per la imminent recuperació pública del departament de l’hospital de Torrevella el pròxim 15 d’octubre es va saldar amb bones paraules, però amb pocs compromisos concrets.

A la trobada celebrada en les dependències de l’Administració van assistir per part de Sanitat la secretària autonòmica, Concha Andrés, amb altres alts càrrecs de la conselleria, mentre que per part de Ribera Salud hi va acudir la seua consellera delegada, Elisa Tarazona.

La reunió es va produir en un clima de tensió, ja que la mercantil, com ja va fer fa tres anys quan va caducar el contracte de privatització de l’hospital d’Alzira i va passar de nou a la tutela de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, tracta una vegada més per tots els mitjans de torpedinar el procés de reversió, malgrat que una sentència recent del Suprem avala l’actuació de l’Administració.

Durant la trobada, Andrés va sol·licitar Tarazona col·laboració en el lliurament de documentació sensible per a possibilitar una transició adequada del servei sanitari, fins ara per part de la companyia, que passarà a la gestió pública directa en menys d’un mes, una vegada finalitzada la concessió de 15 anys atorgada pel Govern del PP. Entre la informació sol·licitada destaca la relativa al personal de l’hospital i els centres de salut, així com els diversos sistemes informàtics que utilitzen per a gestionar tot el servei.

Sobre aquest tema, fonts de Sanitat han comentat que “la trobada ha sigut cordial” i que des de l’empresa han pres nota del material que se li ha sol·licitat, per la qual cosa espera que se li facilite en els pròxims dies.

De la seua banda, fonts de Ribera Salud van comentar que la seua intenció ha sigut sempre reunir-se i poder tindre un espai de col·laboració: “Estem a la disposició de l’Administració i hem assistit a la reunió amb aquesta voluntat de col·laborar i les mans parades”.

No obstant això, van afegir que estan a l’espera d’una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre la validesa de les normes de reversió que la justícia ja va validar en primera instància, però que l’empresa va recórrer.

Des de Sanitat van comentar que la companyia s’acull a aquest recurs per interpretar que les normes de reversió estan suspeses i que, per tant, no estan obligats a remetre la informació que se’ls demana, cosa que no es correspon amb la realitat, perquè la validesa de les normes de reversió no qüestiona la legalitat de la mateixa recuperació del servei una vegada finalitzat el contracte ni molt menys el lliurament de la informació necessària per a possibilitar-lo.

Fonts de la companyia van afegir: “Passem per un moment de pandèmia i una situació sanitària delicada, que ens obliga, encara més, a actuar amb responsabilitat, tranquil·litat i col·laboració estreta. Les decisions s’han de prendre de manera ordenada, sense presses, ni calendari electoral. L’únic calendari a tindre en compte ha de ser el que beneficie els ciutadans, els professionals de la sanitat i que complisca la llei. Ens hem citat a tindre més reunions d’aquesta mena que garantisquen col·laboració, responsabilitat sanitària i respecte a la legalitat”.

Com ha informat elDiario.es, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va desplaçar el 8 de setembre passat un equip permanent a la localitat del Baix Segura per preparar la fase final de la integració del departament sota la fórmula de gestió pública directa.

No obstant això, segons han informat fonts de Sanitat, s’han vist obligats a fer aquesta faena a distància, perquè Ribera Salud no ha habilitat cap espai a l’hospital per facilitar la faena dels tècnics i la transició de la gestió privada a la pública.

De fet, fins ara s’han reunit en el saló d’un hotel, mentre que la conselleria ultima el lloguer d’un local en què pot exercir la seua tasca d’una manera més adequada. L’empresa va al·legar que l’hospital no disposava de cap local amb les dimensions necessàries i que la sala d’actes està tancada per obres.

Dijous passat 9 de setembre es va produir una reunió a l’hospital entre representants dels treballadors i tècnics de l’hospital, que van ser rebuts amb xiulits i esbroncs amb pancartes incloses en contra de la reversió. Des de Sanitat han assegurat que uns quants d’ells eren directius i coordinadors del departament de salut afins a Ribera Salud.