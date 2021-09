Ribera Salud no va demanar autorització prèvia a Sanitat per a fer-se amb la majoria accionarial de l’hospital de Dénia

“L’operació és conforme a dret i compta amb l’aval de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència. I la Generalitat va ser informada formalment abans de l’operació”. Així ha argumentat Ribera Salud la compra del 65% del paquet d’accions de l’asseguradora DKV, soci en la concessió per la qual gestionen el departament de salut de l’hospital de Dénia. Sorprén el moviment de la companyia tenint en compte la política de reversions del Govern valencià i que el contracte de prestació del servei finalitza a l’abril del 2023, moment en què Sanitat, si continua amb la política aplicada a Alzira i Torrevella, recuperarà el servei públic.

Més enllà d’aquesta qüestió, el departament que dirigeix la consellera socialista Ana Barceló ja ha anunciat que recorrerà l’acord aconseguit entre Ribera Salud i DKV anunciat a la fi d’agost, acollint-se a un informe de l’Advocacia de la Generalitat que afirma que, segons Llei de salut valenciana, qualsevol canvi en la propietat ha de ser autoritzat prèviament per l’Administració competent.

“L’òrgan de contractació ha d’autoritzar expressament i amb caràcter previ la cessió [accionarial]”, detalla l’informe. Sobre aquest tema, fonts de Sanitat han assegurat a elDiario.es que només els consta un escrit amb data de 8 de setembre pel qual la companyia els va notificar l’acord assolit quan ja s’havia materialitzat. No obstant això, insisteixen que no n’hi ha prou que s’informe quan ja s’ha aconseguit l’acord, sinó que s’ha de sol·licitar l’autorització de la conselleria amb caràcter previ.

Barceló es va reunir dilluns amb els representants dels treballadors per donar un missatge de tranquil·litat en comunicar-los que les mesures que adopte la conselleria no tindran efecte en l’àmbit laboral. A més, va afegir que tampoc repercutiran en la parcel·la assistencial.

Sobre l’autorització de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència esgrimida per Ribera Salud, l’Advocacia de la Generalitat Valenciana també incorpora en el seu informe la resposta donada per l’organisme estatal a la Conselleria de Sanitat, en què, de manera explícita, assenyala que no ha valorat els efectes de la llei valenciana del 2018 en l’operació.

Borsa de treball a Torrevella

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat una convocatòria per a un procediment extraordinari perquè les persones que vulguen puguen inscriure’s en determinades categories deficitàries del departament de salut de Torrevella. L’aplicació telemàtica d’inscripció estarà oberta des del 21 de setembre al 6 d’octubre de 2021.

La inclusió del departament de salut de Torrevella suposa que la contractació del personal necessari es farà aplicant les disposicions contingudes en l’article 9 de la Llei 55/2003 de 16 de desembre de l’estatut marc de personal estatutari dels serveis de salut, i l’Ordre 4/2019 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula el procediment de selecció de personal temporal per a la cobertura de places estatutàries gestionades per la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

En la sol·licitud telemàtica, les persones interessades hauran d’indicar les seues dades personals així com els mitjans de localització (obligatori telèfon mòbil i/o correu electrònic) en què vulguen rebre les ofertes de treball.

Des de la inclusió del departament de salut de Torrevella en les llistes d’ocupació temporal de Sanitat el mes de juliol passat, s’han inscrit ja en aquest departament 6.180 persones.