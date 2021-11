Ribó trasllada a Aumsa que el PAI del Grau ha de ser de gestió pública i recuperar “la totalitat” dels 38 milions de la Fórmula 1

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha sol·licitat a la direcció de l’empresa municipal Actuacions Urbanes (Aumsa), dependent de la Regidoria de Desenvolupament Urbà que dirigeix la vicealcaldessa socialista, Sandra Gómez, informació dels detalls econòmics del programa d’actuació integrada (PAI) del Grau, un pla urbanístic sobre el qual pesa un deute de 38 milions d’euros corresponent a l’asfaltatge del circuit urbà de Fórmula 1 que va avançar en el seu moment el Govern valencià i la devolució del qual ja ha reclamat a l’Ajuntament.

Així ho ha traslladat el primer edil per mitjà d’una carta en què, a més, davant la possibilitat que els propietaris del sòl reclamen la gestió del PAI, ha recordat que tal com recull la fitxa urbanística del sector i la mateixa Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Lotup), “el tipus de gestió del futur programa d’actuació serà, preferentment, de formulació pública” i, en cas d’optar per la gestió indirecta, s’haurà de justificar “de manera raonada”.

Segons la missiva, “amb la voluntat d’aquest Ajuntament d’avaluar si correspon desatendre l’ordre de prelació establit en la legislació, decisió que ha de ser motivada, es requereix una memòria d’avaluació econòmica dels mitjans que requeriria el departament de Programació Urbanística, o bé la mateixa Aumsa, per a gestionar de manera directa el programa del sector del Grau”.

Al mateix temps, Ribó sol·licita que “la valoració es faça tenint en compte que es repercutirien als propietaris del sòl la totalitat de les càrregues d’urbanització que haja d’assumir l’Ajuntament en la seua tasca d’agent urbanitzador mitjançant la imposició i la liquidació de quotes d’urbanització, sense perjudici que aquesta retribució puga materialitzar-se tant en sòl com en metàl·lic amb un increment del patrimoni municipal del sòl”.

Finalment, trasllada que “aquest estalvi del benefici industrial de l’operació tindria previsiblement una repercussió en l’augment de la viabilitat econòmica del programa, que també haurà de quedar recollida en l’estudi sol·licitat”.

La petició d’aquest informe arriba després de sol·licitud del vicepresident segon del Govern valencià, Héctor Illueca, d’un pronunciament al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la manera a través de la qual ha d’exigir la Generalitat a l’Ajuntament de València el reembossament de la bestreta.

Una reclamació a què la vicealcaldessa, Sandra Gómez, va contestar sol·licitant calma i va afirmar que l’Ajuntament està negociant amb els propietaris les càrregues vinculades al programa d’actuació integrada (PAI) del Grau que permetran recuperar una part d’aquests 38 milions, mentre que la diferència s’hauria d’abonar a la Conselleria d’Habitatge.

El 2018, el regidor d’Urbanisme llavors, el socialista Vicent Sarrià, va presentar un projecte detallat del PAI del qual poc més s’ha sabut, precisament per l’embull jurídic en què està embolicat pel fet d’estar vinculat al conveni signat el 28 de setembre de 2007 entre l’Ajuntament i la Generalitat per a la construcció del circuit urbà, abandonat ara i ocupats per un assentament de barraques.

El pla urbanístic preveu dues parcel·les d’ús educatiu, altres d’ús dotacional, la rehabilitació de l’antiga estació del Grau, un pont per al trànsit rodat i cinc passarel·les per als vianants, incloent-hi el terraplé provisional.

A més, preveu 284.000 metres d’edificabilitat amb què es podran construir un màxim de 2.500 habitatges en 18 edificis de fins a 20 altures més un altre de 45, dels quals fins un 30% seran protegits. L’Ajuntament es reserva un 10% de l’aprofitament i un 6% d’aquesta edificabilitat.

Un dels aspectes més cridaners i controvertits del projecte que va presentar Sarrià és el terraplé provisional de fins a sis metres d’alçària previst en la zona de la prolongació de l’Albereda per a salvar les vies, les quals serien recobertes amb planxes de formigó revestides amb paviment i zones verdes, servint la superfície com a connexió per als vianants entre totes dues bandes del llit (l’Albereda i les Moreres). Tant Ribó com València en Comú s’hi van oposar, perquè entenien que les vies havien de soterrar-se, cosa que ja està en fase d’estudi.