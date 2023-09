Salvador Gomar, president de la Federació Valenciana de Futbol: “La moció de censura a Rubiales és una opció, però ha d’haver-hi consens”

Salvador Gomar Fayos, nascut a València el 29 d’octubre de 1965, va accedir a la presidència de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) el 3 de desembre de 2018. Gomar és un advocat i gestor professional d’entitats esportives que té un ampli currículum en diferents clubs, associacions i federacions.

Després de l’escàndol pel bes no consentit de qui va ser president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ara suspés per la FIFA, a la jugadora Jenni Hermoso després de proclamar-se campiones del món, Gomar s’ha erigit en una de les veus de les federacions territorials que amb més fermesa ha censurat l’actitud de Rubiales en la final i ha reclamat la seua dimissió.

Quins elements destacaria de la seua gestió al capdavant de la FFCV?

Jo hi vaig arribar al desembre de 2018 amb un programa que es diu Suma, on hi havia una sèrie de punts que s’han complit pràcticament tots. Fonamentalment es tractava de crear una àrea femenina exclusiva que denominem Valenta i això ha suposat catapultar el futbol femení a la Comunitat Valenciana. Ja no sols per les llicències, que s’han triplicat, sobretot perquè qualsevol persona que està a la Comunitat Valenciana en el món del futbol coneix Valenta i sap que va associat al creixement del futbol femení. És una de les coses més importants que hem fet.

Van comentar en un comunicat que volen exportar el seu model d’igualtat a la Federació Espanyola de Futbol. En quina situació estan en aquest aspecte en la valenciana?

Des que hi vaig arribar el que hem fet és una discriminació positiva cap al femení, però no és que ho faça jo, és que es tracta de complir les normes de la Generalitat Valenciana. Tenim paritat al 40% de tots els òrgans competents com l’assemblea i la junta directiva. En futbolistes, tenim més xiques que xics a la província de València.

Han augmentat molt les aportacions de l’RFEF en els últims anys?

Sí, han augmentat per dues vies. En primer lloc pel reial decret d’audiovisuals que ve de la venda de drets del futbol professional i des del 2015 ens aporten unes quantitats a cada territorial complint uns requisits. Després hi ha altres ajudes que venen per temes de subrogació de la Federació Espanyola. En total ens aporten 3,5 milions d’un pressupost de 13 milions que tenim.

Li ho preguntava perquè Luis Rubiales sempre ha presumit d’haver incrementat els ingressos per al futbol base, en gran part per l’explotació de la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita. Quina opinió li mereix que es dispute aquesta competició en un país en què no es respecten els drets humans?

Jo tinc la meua opinió particular sobre aquest tema i l’exposaré en el moment que calga i en el lloc adequat.

Com descriuria la seua relació amb Rubiales en els últims anys?

El conec des de fa molt de temps i sap que em té ací des que soc president. He tingut bona relació amb ell, com altres presidents territorials, que com és normal hem de tindre una bona relació amb el màxim responsable de la Federació.

Vosté pensa que Rubiales hauria d’haver dimitit abans de la polèmica de la final del Mundial per altres casos que s’han anat publicant, com els pagaments de la festa de Salina?

Això caldria preguntar-li-ho a ell, aquestes coses ixen en els mitjans, però tampoc saps què hi ha de cert, perquè jo tampoc estic en el dia a dia de la Federació Espanyola. Mai saps el que pot haver-hi de realitat i el que no.

Què va pensar quan va veure les imatges de la llotja i del bes?

Bé, les imatges són reprotxables, sens dubte.

Pensava en aquell moment que el tema aconseguiria la dimensió actual?

La veritat és que l’alarma social tan gran que s’ha creat, ni jo ni crec que ningú pensàvem aquell dia que tot això passaria així, però la realitat és que són dos actes molt, molt reprotxables, a mi ni m’hauria passat pel cap. Nosaltres, els presidents de les territorials, demanem la seua dimissió per aquests actes reprotxables i perquè no entenem les actuacions posteriors com a ben fetes.

En quin moment es comença a plantejar la seua dimissió com a vicepresident de la Federació Espanyola?

Bé, en realitat em van cessar, però jo anava a dimitir. Tot això ve perquè des de dimecres passat 23 d’agost va posant-se en escena que hi haurà una assemblea. Dijous es filtra que l’endemà dimitirà i que Pedro Rocha serà el nou president i, clar, jo em vaig preguntar que per a què estic. Així que vaig decidir anar al que se suposava que era el comiat de Rubiales i a dir que no compten amb mi. Llavors, quan arribem el divendres abans de l’assemblea i el primer que fa és cessar-nos, doncs ja no cal que presente la meua dimissió, perquè ja m’han cessat. Anàvem a acomiadar-nos, la mateixa posada en escena feia pensar que dimitiria.

Com va ser aquesta reunió prèvia a l’assemblea en què els demana la seua confiança?

Va fer una pregunta directa, ens va demanar que li diguérem si confiàvem en ell sense saber què passaria després, pensant tots en aquell moment que dimitiria, perquè ens acabava de comunicar que Pedro Rocha seria el successor. Uns van dir que sí al 100% i altres van matisar i van preguntar què diria en l’assemblea. Quan ell contesta, ens diu que no ens contarà el que dirà després, que per això ens ha preguntat si confiem en ell. Li insistim que ens conte què dirà després, però s’hi va negar. Ningú no entenia per què, si se suposava que dimitiria, què més li donava dir-nos-ho un moment abans?. A mi em va preguntar si confiava en ell i la meua resposta va ser, i tu, confies en mi? Perquè ens diguera què diria en l’assemblea, perquè si ens diu que no dimiteix, potser no entre a l’assemblea. Com no ho vaig dir, hi vam entrar. Damunt el discurs inicialment dona a entendre que se n’anirà, perquè fa un balanç de gestió. L’important és el dijous, perquè ens diuen a tots que dimitirà.

I què va pensar després de la intervenció de Rubiales?

Doncs, em vaig quedar molt parat, tots em deien que tenia cara de circumstàncies. No sabia què fer, la veritat que em vaig sentir utilitzat. Bé, jo i tots els companys. Si arribe a saber que no dimitiria, no hi hauria entrat. A continuació vaig pensar que a la vesprada l’inhabilitarien. No va passar, però el dissabte al migdia la FIFA el va suspendre per 90 dies.

Ha tornat a parlar amb ell?

Aquell divendres a la vesprada em va cridar i li vaig retraure que no ens havia consultat res i des de llavors ja no hem tornat a parlar.

Vist que no entra en els seus plans dimitir, activaran la moció de censura?

Bé, cal veure-ho, perquè ara també juga la selecció. Ho vam proposar alguns, però com que acabàvem de demanar la dimissió tots els presidents, vam considerar donar un temps per si hi havia canvis en Rubiales o per si el Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) es pronuncia. Si el TAD l’inhabilita, es crea una comissió gestora i es convocarien eleccions, no tinc clar si ara o l’any que ve, però crec que seria ara el setembre o l’octubre.

Però les últimes informacions apunten que estaria disposat a liderar una moció de censura expressa sempre que hi haguera consens, això és així?

Com dic, la moció és una de les opcions possibles per a posar fi a aquest malson. Cal estudiar-la bé. Però ací la clau de tot és el consens. Ha d’haver-hi consens en el futbol per a traure a l’RFEF dels tribunals i els despatxos i posar-la en la gespa. I el consens ha de donar-se entre els presidents de territorials i entre tots els agents de futbol.

En quina línia creu que ha d’anar la regeneració en la Federació Espanyola?

En determinats canvis estructurals, el que passa és que ara és una situació difícil, perquè estan les seleccions nacionals i no pots deixar buits determinats posats d’un dia per a un altre, perquè els has de cobrir. A més, a partir de l’1 de gener cal aplicar una ordre electoral de paritat en els òrgans de la Federació, que ací, com he comentat, ja tenim. Això marcarà la igualtat.

Per què pensa que l’entrenador de la selecció femenina, Jorge Vilda, ha de dimitir i Luis de la Fuente no, que també va aplaudir Rubiales en l’assemblea?

Perquè De la Fuente tampoc ha fet res, i el van ficar allí. I Vilda, no és pels aplaudiments tampoc, és perquè jo crec que ha passat ja una etapa. Alerta, és un gran entrenador i és campió del món, però el focus més gran dels problemes que hi ha hagut en els últims mesos ha sigut el femení i jo, per l’experiència que tinc, quan hi ha un problema i no se soluciona és perquè hi ha un problema dins. A més les jugadores han demanat determinades qüestions, llavors, encara que és una pena, la situació estructural que hi ha porta a això. Luis de la Fuente no té aquest problema.

Què opina de tot el que conta l’oncle de Rubiales, per exemple, sobre la festa en el xalet de Salina?

Tampoc ho he llegit tot al detall, he vist fragments i talls. Ell és el seu oncle, jo no el conec tant. Amb mi mai ha tingut un tracte roí, però no el conec tant, ell és el seu oncle. Jo, és que no estic en el dia a dia. A vegades la gent pensa que per haver sigut vicepresident he d’estar al corrent de tot, però no és així. A la Federació vaig quan em convoquen a alguna reunió.

Creu que el València CF i l’Ajuntament es posaran d’acord per a acabar el nou estadi tenint en compte que cal presentar les garanties perquè la ciutat siga seu si finalment Espanya acull el Mundial del 2030?

La candidatura de València com a seu està fotuda, perquè hi ha elements que cal completar, en concret cal solucionar el tema de l’estadi. Hi ha temps, però cal completar una sèrie de documentació que és necessària, cal tindre un compromís d’acabar l’estadi. Si no dones garanties a la mateixa organització que prepara tota la candidatura d’Espanya, doncs, clar, no et triaran perquè hi ha altres seus. Passa el mateix a Saragossa i en altres ciutats que no tenen l’estadi acabat. El problema és que el del València CF està parat. Tant de bo hi haja un acord total, una unió de tots, i que s’acabe l’estadi, no pel Mundial, sinó per la ciutat. El que sí que puc dir, segons els que van vindre de l’organització del Mundial a veure’l, pels plànols que van veure i la visita que van fer, és que aquest camp finalitzat estaria entre els dos o tres millors d’Europa.