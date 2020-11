Sánchez anuncia una reforma de la llei del sector públic i de subvencions per a agilitar els fons de recuperació

El Govern modificarà la llei de contractes del sector públic i la llei de subvencions per a agilitar els tràmits relacionats amb els fons europeus i els fons COVID.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha comunicat la decisió en un acte celebrat a València en el qual ha presentat el pla de recuperació.

Sánchez ha explicat que el Govern treballa en un decret llei que modifique totes dues normes al costat de la llei de règim jurídic amb l'objectiu d'assegurar una "gestió eficient dels recursos" per a no llastrar la recuperació. Encara que no ha detallat les modificacions, ha enunciat que es faran per a adaptar-se a la normativa europea.

Reduir la burocràcia va ser una de les peticions del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en l'última conferència de presidents.

El cap de l'Executiu ha insistit en la seua compareixença en què l'Administració Pública ha de ser motor de creixement i acompanyar al sector privat en la creació d'ocupació: "El sector públic ha de poder garantir" la transformació, ha expressat.

Pedro Sánchez ha demanat suport per als Pressupostos Generals de l'Estat, que contenen inversions que "no poden esperar" i la seua aprovació és "fonamental" per a Espanya. Així, ha lligat els comptes públics -que avancen 27.000 milions dels fons europeus Next Generation- a l'avaluació dels projectes que les comunitats autònomes han presentat.