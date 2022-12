Sánchez reitera que el Constitucional ha de renovar-se perquè puga decidir sobre lleis recorregudes “amb plena legitimitat”

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, reclama a l'oposició complir la Constitució i facilitar la renovació dels organismes judicials. Sánchez, davant unes 2.000 persones en un acte municipalista a València, ha defensat que la renovació dels membres del Tribunal Constitucional és una qüestió de legitimitat de l'organisme.

Sánchez recorda que és la pròpia Carta Magna la que marca la renovació de l'òrgan i apunta a les lleis recorregudes, comparant la situació actual amb l'efecte de la sentència del Tribunal Suprem estatunidenc que ha tombat el dret a l'avortament amb una majoria conservadora.

“Els magistrats prenen decisions molt importants per a aquest país”, ha recalcat, assenyalant que estan recorregudes la reforma laboral “pactada amb els sindicats”, la llei d'interrupció de l'embaràs i la llei d'eutanàsia, que afecten drets reconeguts pel seu Govern a través de sengles articulats. És, per tant “raonable” que “aqueixes decisions les prenguen amb plena legitimitat, en plenes facultats de les seues competències i no amb un mandat caducat”.

El secretari general del PSOE carrega contra l'actitud del principal partit de l'oposició, al qual acusa d'allunyar-se de la senda democràtica i viure en una confrontació permanent. En la direcció d'Alberto Núñez Feijóo, assegura, “són conscients que tenen un contracte temporal i precari i que si no obeeixen els passarà el mateix que a l'anterior direcció. Si els interessos a què obeeixen els diuen que han d'utilitzar el Parlament per a bloquejar la renovació del Tribunal Constitucional i del poder dels jutges, ho fan”.

El president del Govern s'ha pronunciat així en un acte en el Museu de les Ciències de València, acompanyat pels ministres d'Indústria, Sanitat, Agricultura, Ciència, Política Territorial i Inclusió; el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, per a presentar els candidats a les alcaldies. El dirigent ha arrancat defensant les seues accions per a reprendre el diàleg amb Catalunya i avançar en els acords de país.

Sánchez ha reiterat en diverses ocasions el “bloqueig” dels populars a la governabilitat i a la renovació d'organismes, acusant-los “d'incomplir la Constitució”, en retirar-se del pacte per la renovació del Consell General del Poder Judicial. “Només hi ha un partit polític que incompleix la constitució, el Partit Popular”, ha insistit, defensant que els socialistes “van fer possible la Constitució fa 40 anys mentre la dreta estava amb altres coses” i recalcant que “no accepten lliçons de constitucionalisme”.

El mandatari, que ha centrat el seu discurs en els tres conflictes amb què els populars fustiguen el seu Executiu, ha criticat que l'únic plantejament del PP siga demanar eleccions anticipades “tots els dies i per a tot”, des de la pandèmia, l'erupció del volcà de La Palma o la guerra de Rússia a Ucraïna, mentre no les permeten en els òrgans de govern judicial.

“Si no és per Puig, la gigafactoría de Volskwagen no hauria eixit endavant”

El president del Govern ha elogiat el treball de Ximo Puig al capdavant de la Generalitat Valenciana, que ha exemplificat en el projecte de Volskwagen per a Sagunt. “Si no haguera sigut per Ximo Puig, aquest projecte no hauria eixit endavant”, ha valorat el líder del PSOE, que considera la decisió un pas en la cohesió territorial. És “un orgull veure com Sagunt serà dins d'Europa una de les poques ciutats que tindrà una gigafactoría”, “estem donant futur a una indústria que vertebra el país”, ha insistit.

Sánchez ha anunciat que el 29 de desembre el Consell de Ministres aprovarà el tercer paquet d'ajudes per a pal·liar la crisi desencadenada amb el conflicte a Ucraïna, que en aquesta ocasió incorporarà una partida extraordinària per al sector ceràmic, molt sensible a Castelló. El dirigent s'ha compromés a continuar negociant el transvasament Tajo-Segura i a una partida pressupostària de 600 milions d'euros per a infraestructures hídriques en la Comunitat Valenciana.

Puig, en la intervenció prèvia al secretari general dels socialistes, ha posat en valor la política de diàleg “per a avançar en la convivència i per a generar un espai de vida on tots ens sentim confortables”, en referència als conflictes territorials i a la renovació dels òrgans de govern dels jutges. El dirigent del PSPV ha posat en valor que Govern i Generalitat han “treballat de la mà” per a fer front a les crisis des del 2019, amb el focus en què “el gran objectiu del país és l'ocupació, que totes les persones tinguen dret al treball” i “que es respire una atmosfera de convivència, de respecte”.

D'altra banda, la candidata a l'alcaldia de València, Sandra Gómez, ha posat en valor la política de proximitat i els canvis a la ciutat des de l'entrada de l'equip de govern del qual forma part des del 2015, i ha tornat a reclamar un impost extraordinari a fons voltor i apartaments turístics, com a contraprestació pels perjudicis que generen en el mercat d'habitatge.