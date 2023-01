Sancionat un guàrdia civil que va retardar 27 hores la detenció de l’agressor d’una dona perquè tenia “altres requeriments”

Un sergent de la Guàrdia Civil destinat a Nules (la Plana Baixa) ha sigut sancionat amb cinc dies de suspensió de faena com a autor d’una negligència greu per no haver activat el protocol de violència de gènere després d’una pretesa agressió d’un home a la seua exnóvia. L’uniformat al·legava que havia d’atendre “altres requeriments”. El presumpte agressor va ser detingut 27 hores després.

El 10 de setembre de 2020, el sergent prestava un servei de seguretat ciutadana quan va rebre un avís per a acudir a la gasolinera de l’àrea de servei d’Almenara, en l’autopista A7, on un guàrdia civil fora de servei havia presenciat el que considerava un episodi de violència de gènere. L’agent, destinat a Casp (Saragossa) havia observat un home agarrant la seua exnóvia, que li cridava que la soltara. Quan la dona aconsegueix escapolir-se, l’home la va perseguir, la va subjectar per l’esquena i va intentar introduir-la en el seu vehicle, un Audi A4.

El guàrdia fora de servei va intervindre i va identificar el presumpte agressor, que se’n va anar, malgrat que se li havia indicat que romanguera en l’àrea de servei. La dona va declinar denunciar els fets i se’n va anar amb unes amigues, que la van recollir per traslladar-la al seu domicili. El sergent de la patrulla no va consignar els fets sobre la presumpta agressió en la papereta de servei “ni en cap altre document o enregistrament en la base de dades, ni tampoc va transmetre la novetat a cap dels seus comandaments, a part del COS [Centre Operatiu Complex]”, indica l’expedient disciplinari. La dona, que va declarar haver rebut “un colp amb la mà en la cara”, no volia denunciar els fets.

L’endemà, el capità en cap de la companyia de Borriana, en revisar les novetats del COS, es va adonar que no figurava cap diligència o alta en l’aplicatiu Viogen sobre la presumpta agressió, per la qual cosa va contactar amb el comandant del post d’Almenara, que desconeixia els fets, perquè aclarira que havia passat. Així doncs, el sergent de la patrulla li va remetre una exposició de fets a les 13.00 de l’11 de setembre i el comandant va remetre les diligències al post principal d’Onda, localitat on residia el presumpte agressor, perquè se’l localitzara i se’l detinguera.

L’arrest es va produir “27 hores després de l’incident de la gasolinera”, diu l’expedient disciplinari. L’agent sancionat va adduir en la seua declaració que no va donar inici al protocol de violència de gènere, “perquè des de la central els encomanaven noves comeses”. L’uniformat es va limitar a contactar telefònicament amb la víctima i el seu presumpte agressor, “i va ser infructuosa la gestió”. Tampoc va anotar la incidència “perquè estava fent altres requeriments”.

El sergent va recórrer contra la sanció, però la Sala Militar del Tribunal Suprem ha avalat que va cometre una negligència greu. “És evident que la conducta va incomplir el protocol vigent sobre valoració policial del risc de violència de gènere”, diu la sentència, que considera que hi ha “prova de càrrec directa” sobre la falta greu.

“Hi hagué violència”, segons un testimoni

L’agent fora de servei que va presenciar l’escena en la gasolinera “va interpretar que era una agressió”. La dona, va relatar el guàrdia, cridava “solta’m” mentre tractava d’eixir del vehicle. “Hi hagué violència atesa l’envergadura de l’home”, va assegurar.

Per part seua, el capità en cap de la companyia de Borriana considerava que la patrulla “hauria d’haver percebut” que es tractava d’un “cas clar” de violència de gènere i “haver actuat en conseqüència”. No obstant això, “el va sorprendre” que no es fera “cap actuació”: ni es va localitzar al presumpte agressor, ni es va fer l’oferiment d’accions a la víctima ni es va avisar el comandant responsable del post d’Almenara. El capità en cap retreia al sancionat que hauria d’haver sigut “més proactiu” en la defensa de la víctima i en la localització del presumpte agressor.