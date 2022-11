Sanitat destina 12,5 milions d’euros a ampliar proves preventives per a dones

La Conselleria de Sanitat Universal destina en els pròxims pressupostos un augment de 12,5 milions d’euros en l’ampliació de proves diagnòstiques específiques per a dones. El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha explicat dilluns les línies principals del pressupost en Sanitat per al 2023, que multipliquen per 8 la inversió des del primer any del Govern del Botànic, entre les quals estan la millora de l’atenció primària, la reducció de les bretxes de gènere, la xarxa de salut mental i el reforç de les infraestructures i el personal.

El titular de Sanitat ha recalcat que “els comptes de l’any que ve fan atenció especial a la dona, amb noves mesures orientades a la prevenció i la millora de l’assistència sanitària en totes les etapes de la vida”. Entre aquestes, s’ampliaran les proves relacionades amb el càncer de mama, en què s’augmentarà l’edat del cribratge de càncer de mama fins a 74 anys, i s’estendrà de manera sistemàtica el cribratge de càncer de coll d’úter en les dones entre 25 i 65 anys. Per a la millora del diagnòstic, Sanitat adquirirà sis mamògrafs digitals i s’implementaran projectes d’intel·ligència artificial.

En el camp de la maternitat, els comptes públics preveuen la construcció de la primera casa de parts de la Comunitat Valenciana, que se situarà a l’hospital de la Plana, a Vila-real (la Plana Baixa). El centre disposarà d’un espai annex al recinte hospitalari en què atendre els embarassos que a priori no necessiten intervenció mèdica. En aquests espais el lideratge del part l’assumeixen les matrones, en funció dels acords amb les mares i els especialistes en ginecologia durant l’embaràs i són una manera de “desmedicalitzar el part”, reivindicant-lo com un procés fisiològic natural. Així mateix, està previst estendre el test prenatal no invasiu a totes les dones, que seran uns 37.000 a l’any, segons estima Sanitat.

40 milions per al pla de salut mental

El titular de Sanitat destaca la xarxa de salut mental com una “prioritat especial de l’etapa postpandèmia”, amb una inversió de 40 milions d’euros per al pla d’acció, que se sumen a la posada en marxa dels hospitals infantojuvenils, les unitats de reforç en atenció comunitària i les infraestructures licitades. A més, es posarà en marxa un hospital de dia per a població adulta orientat a persones amb trastorns de l’alimentació o de personalitat. En aquest sentit, el conseller ha recordat que “enguany s’han incrementat els recursos en 257 professionals”.

Obres i reforç de personal

Quant al personal sanitari, el conseller de Sanitat ha anunciat la creació de 995 places noves el 2023, que se sumen a les 6.000 places estructurals que ja s’han previst enguany. D’aquestes 6.000 places, ja s’han creat en una primera fase 5.166 places, i actualment estan tancant-se els tràmits per a concloure la segona fase i contractar 842 places fins a arribar a les 6.008, assegura Mínguez. El conseller ha ressaltat la millora de les infraestructures sanitàries: “En aquests moments ja hi ha adjudicades obres per valor de 415 milions d’euros, mentre que l’any 2015 eren 12 milions, per la qual cosa l’obra en execució és actualment 34 vegades superior a la de fa set anys”.