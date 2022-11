La sanitat pública valenciana comptarà amb psicòlegs i nutricionistes en els centres d’atenció primària

Els centres de salut de la Comunitat Valenciana tindran a partir de l’any que ve psicòlegs i nutricionistes per reforçar l’atenció en salut mental i treballar l’alimentació com a eina per a la vida saludable. Així ho han pactat els grups parlamentaris del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida) en les esmenes conjuntes presentades als pressupostos de la Generalitat per al 2023, que s’han registrat dimecres en les Corts Valencianes.

Els grups parlamentaris han acordat introduir en els pressupostos l’objectiu de comptar amb un nutricionista per cada 50.000 habitants i que en els pròxims quatre anys hi haja un psicòleg clínic en gairebé 200 centres de salut, en paral·lel a l’augment de personal projectat en el pla de xoc i la creació d’unitats específiques per a salut mental.

A proposta d’Unides Podem, els grups introdueixen com a objectius de la Generalitat la incorporació gradual de psicòlegs clínics en el personal públic del sistema valencià de salut, especialment en atenció primària. L’objectiu és que cada centre compte almenys amb un professional d’aquesta categoria per millorar l’atenció i alleujar la càrrega de les unitats en salut mental, en augment des de la pandèmia, i acostar-se als estàndards europeus. Segons el text acordat, aquests professionals s’incorporaran durant els pròxims quatre anys almenys en dues terceres parts dels centres de salut públics a la Comunitat Valenciana. En paral·lel, la proposta incorpora l’entrada gradual de personal d’infermeria especialista en salut mental en el sistema valencià de salut, una altra de les reivindicacions dels professionals sanitaris.

Amb l’augment progressiu d’aquests professionals, es pretén descongestionar la càrrega del sistema públic, millorar l’atenció dels trastorns metalls i els problemes emocionals i desmedicalitzar els trastorns comuns. “Prioritzem els tractaments psicològics i afegint l’elaboració de protocols per mantindre l’atenció a salut mental davant situacions excepcionals derivades de crisis sanitàries”, apunten des d’Unides Podem.

La iniciativa contínua la línia acordada en la llei d’acompanyament als pressupostos, en què els grups van acordar garantir l’existència d’especialistes en salut mental en funció del nombre d’habitants de cada municipi, amb perfils professionals com ara psiquiatres, psicòlegs clínics, infermers o treballadors sociosanitaris, d’acord amb el Pla de Xoc en Salut Mental de l’executiu autonòmic. En els col·lectius professionals hi ha un cert consens que les actuacions en salut mental han d’estar descentralitzades, atendre’s des de múltiples perspectives i que hi ha un excés de medicació, acrescuda per la pandèmia i per la sobrecàrrega del sistema assistencial.