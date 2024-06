Segona estirada d’orelles als comptes de l’Ajuntament de València: l’interventor alerta d’un desfasament de 70 milions

Primer va ser l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) la que va fer una estirada d’orelles a l’Ajuntament de València pel risc d’incompliment de la regla de despesa, i ara és l’interventor municipal el que ha fet el mateix.

El mes d’abril passat, l’AIReF va recomanar a uns quants ajuntaments, entre els quals el de València, que vigilen “l’execució del seu pressupost i adopten les mesures que estimen pertinents per a corregir el creixement de la despesa computable a l’efecte de la regla de despesa i evitar així la deterioració estructural dels seus comptes a mitjà i llarg termini”.

Ara ha sigut l’interventor municipal qui, en la mateixa línia, ha advertit d’un desfasament de quasi 70 milions, precisament l’import total que ha deixat de recaptar el consistori per la rebaixa de l’impost de béns immobles (IBI) que beneficia més a les rendes més altes, ja que com més propietats i més valor tinguen, més gran és la rebaixa de l’impost.

L’informe, signat el 20 de maig passat després de l’última modificació de crèdits aprovada, estableix pel que fa al compliment de la regla de despesa que, si bé “a la data de redacció d’aquest informe no s’ha aprovat taxa de referència de creixement del PIB referida al 2024 (...) que permeta calcular el límit de creixement de la despesa computable per a l’aplicació de la regla”, amb independència “de la manera com es materialitze l’exigibilitat de la regla en l’exercici, en l’informe del Servei Financer es fa una estimació, tant de la despesa computable a fer en l’exercici 2024 com del límit que tindria la regla si s’aplica en els mateixos termes que en els últims exercicis en què va estar vigent”.

En aquest sentit, conclou que, prenent com a base per al càlcul del límit la despesa computable resultant de la liquidació del pressupost 2023 (915 milions d’euros), aplicant-hi un increment de la despesa del 2,6% (recomanat per la Comissió Europea i taxa de referència prevista en els acords del Consell de Ministres) i llevant les disminucions de recaptació previstes per a l’any 2024 per canvis normatius tributaris (rebaixa de l’IBI), el límit de despesa calculat quedaria fixat en 878,8 milions d’euros.

Això implica que, després de la tramitació de la modificació pressupostària, el total de la despesa no financera consolidada computable que es preveu fer l’any 2024 ascendeix a 948,5 milions d’euros, xifra que supera en 69,7 milions el límit estimat.

Davant aquesta situació, la Intervenció recomana preveure mesures per a complir la regla de despesa si, arribat el moment, es confirmen aquestes previsions, cosa que implicaria fer retallades: “La previsió que la despesa computable excedisca el límit de la regla ha de prendre’s com un indicador de risc de depassar el límit recomanat, en qualsevol cas, haurà d’observar-se la manera com es concreta la reactivació de la regla per a aquest exercici i, si escau, preveure mesures per al seu compliment”.