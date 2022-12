Segona reaparició de Mónica Oltra en un acte sobre literatura i política, amb el 'lawfare' com a rerefons

Segona reaparició de Mónica Oltra en un acte públic en tot just una setmana, mesos després de la seua dimissió a conseqüència de la seua imputació en el cas que investiga la gestió de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en relació a la denúncia contra el seu exmarit per abusos d'una menor tutelada per la Generalitat Valenciana. Si dimarts passat, l'ex vicepresidenta va protagonitzar un debat en el centre social Ca Revolta, aquest dijous Oltra ha presentat un llibre del seu company de Compromís Enric Nomdedéu, secretari autonòmic del Labora (el servei valencià d'ocupació).

L'obra de Nomdedéu, titulada Tercera edició: sexe, llibres i lawfare (Onada Edicions, 2022) relata des de la ficció i el gènere negre la història d'un suposat conseller víctima de lawfare, la suposada conspiració judicial contra l'esquerra aplicada per exemple al mandatari brasiler Luiz Inácio Lula da Silva. Una ficció alimentada per la pròpia experiència de Nomdedéu, absolt d'un presumpte delicte de malversació per l'Audiència Provincial de Castelló per l'anomenat 'cas dels sobres', en el qual el PP exercia d'acusació popular. Encara que ha advertit que el va escriure abans de l'absolució. La causa, en què la Fiscalia havia demanat l'absolució, tenia el seu origen en una querella del PP pel suposat ús del servei postal municipal de l'Ajuntament de Castelló per a enviar paperetes electorals en 2014.

Un assumpte, en tot cas, molt allunyat de la causa que afecta Oltra, en què la Fiscalia manté una acusació i que es preveu molt més complexa, a tenor de les resolucions del jutge Vicente Ríos, titular del Jutjat d'Instrucció número 15 de València.

Oltra jugava a casa per segona vegada en una setmana, amb un presentador que ha tret la seua línia habitual humorística. L'ex vicepresidenta ha recollit el guant i ha fet broma amb el títol de la novel·la. Sobre el títol ha assenyalat: “Donades les meues circumstàncies vitals, en aquest moment, no em podia resistir a presentar aquest llibre. Efectivament, sexe. No ha millorat la cosa”.

A l'acte, a diferència del debat del passat dimarts, no hi ha assistit la vicepresidenta Aitana Mas, encara que altres càrrecs de Compromís com el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, o la consellera de Sanitat, Isaura Navarro, han escoltat en primera fila com Oltra desglossava les lloances al llibre de Nomdedéu, que milita en Més (la formació hereva del Bloc que conforma juntament amb Iniciativa i Verds-Equo la coalició Compromís).

“Soc una fanàtica de la psicoanàlisi”, ha dit Oltra sobre Sigmund Freud (del qual Nomdedéu diu que és un “magufo”). L'obra, que “desperta l'amor per la literatura”, també revela, segons ha comentat Oltra que “el nucli irradiador d'Errejón és el clítoris”.

Es tracta de “un llibre catàrtic”, amb “alguna cosa de psiconàlisi” i “històries personals molt dures” que nua l'autor, segons la lectura de Mónica Oltra, que també ha destacat els “paral·lelismes apassionants entre les relacions humanes i la política” o, més aviat “el politiqueig”, ha matisat la dirigent de Compromís.

Nomdedéu, ja absolt de la causa dels sobres, ha donat més joc als nombrosos periodistes que s'han acomodat en les taules del restaurant de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània. El secretari autonòmic d'Ocupació ha contat els moments “molt durs emocionalment” que ha passat en el marc de la política institucional i el “desgast econòmic, polític i reputacional, però sobretot personal i familiar”. Un llibre “terapèutic” per a l'autor.

El polític i escriptor ha departit, sense nomenar-lo, sobre el fenomen del 'lawfare', una referència ineludible a la situació judicial d'Oltra, que sempre ha defensat que pateix una persecució de l'extrema dreta, personada en el cas com a acusació popular. Al protagonista de l'obra “el persegueixen perquè pensa d'una determinada manera”, diu Nomdedéu sobre el seu personatge. “Això és un atac contra la democràcia”, ha assegurat.