La Seguretat Social reté les cotitzacions a les treballadores de neteja de les Corts Valencianes que estan ja tres mesos sense cobrar

Les treballadores de neteja de les Corts Valencianes estan en una situació límit. Estan ja tres mesos sense cobrar, malgrat que l’empresa adjudicatària sí que rep les nòmines, i moltes es troben amb problemes econòmics i de salut. N’hi ha prop d’un terç de baixa per ansietat, mentre que la resta hi van a treballar puntualment sense veure ni rastre del seu salari.

Les treballadores estan demanant diners a familiars i afins mentre acudeixen diàriament a treballar, un context que els resulta “desesperant”. Totes perceben les retribucions d’acord amb el salari mínim, segons la seua jornada, unes quantitats que tampoc els deixen marge per a l’estalvi. Segons traslladen fonts parlamentàries, la Seguretat Social ha intervingut practicant les retencions a les empleades, que tampoc cotitzaven per les accions de la mercantil, perquè no perden tampoc les seues bases de cotització.

Els lletrats de les Corts treballen en l’assumpte, encara que fonts de la cambra indiquen que no és a la seua mà que puguen rebre la nòmina. El parlament no pot abonar directament a les treballadores el salari, però ha sigut requerit perquè la Seguretat Social es faça càrrec de les quotes.

Els representants dels grups parlamentaris afirmen que no tenen capacitat de maniobra, més enllà de canviar d’empresa, un procés que ja està en marxa. El conflicte laboral és entre la mercantil i les treballadores, atés que el parlament autonòmic sí que ha abonat els pagaments dins del termini i en la forma corresponent, afirmen els grups.

El parlament valencià va decidir iniciar el passat 31 d’octubre el procés de rescissió del contracte de l’empresa de neteja, que ha acumulat retards en les nòmines de les treballadores en l’últim any. La Mesa de les Corts Valencianes va valorar la proposta del Servei de Contractació, Convenis i Infraestructures per a resoldre l’expedient després de constatar que en l’últim any s’han produït “retards reiterats” en el pagament dels salaris, que considera injustificats, i ha iniciat el procediment administratiu per a prescindir dels seus serveis. Des d’octubre del 2022 l’empresa ha acumulat retards entre 7 i 27 dies en el pagament de les nòmines, segons consta en l’informe remés a la Mesa

A Castella i Lleó, on la mateixa empresa tenia adjudicat el servei de cafeteria, es va optar per una solució a curt termini similar. Aquestes Corts, presidides també pel PP i Vox, van resoldre el contracte amb la mercantil Escorpión i van formalitzar un contracte menor per als dos mesos següents amb una empresa nova, amb la finalitat que els treballadors no es quedaren sense faena i poder continuar oferint el servei. Finalitzat aquest contracte menor, es farà un concurs obert per a dur a terme l’adjudicació del contracte de cafeteria. Amb tot, la nova empresa tampoc es farà càrrec dels impagaments, que ha d’assumir la mercantil Escorpión. En les Corts Valencianes s’estudia una opció similar, encara que la nova contractació es demorarà uns mesos.