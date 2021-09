Un senador de Compromís demana al Govern la documentació sobre l’atemptat contra l’assagista Joan Fuster

Quatre dècades després de l’atemptat ultra contra l’assagista Joan Fuster, un fet destacable en la història de la Transició valenciana, hi ha documentació judicial i policial que segueix en els laberíntics arxius públics. El periodista Francesc Bayarri, autor de Matar Joan Fuster (i altres històries), editat per Austrohongaresa de Vapors, va poder accedir al succint sumari de la investigació judicial (a penes 40 fulls), un document que es va expurgar més tard i del qual només queda la còpia que va obtindre l’escriptor. No obstant això, tal com lamentava Bayarri en un reportatge d’elDiario.es en ocasió del recent aniversari de l’atac amb explosiu goma-2, encara queda documentació per consultar.

Carles Mulet, senador de Compromís, ha recollit el guant i ha sol·licitat als ministeris d’Interior, Justícia i Defensa qualsevol rastre de la documentació. El senador de Compromís fins i tot demana informes de l’antic Centre Superior d’Investigació de la Defensa (Cesid, l’antiga denominació dels serveis secrets espanyols). La sol·licitud inclou “qualsevol mena de diligència” o informe de la Comissaria General d’Informació de Madrid i de la Brigada d’Informació de València o dels Tedax, la unitat de la Policia Nacional especialitzada en explosius.

A més, també sol·licita qualsevol altre document oficial que puga trobar-se en els arxius dels tres ministeris, en la Prefectura Superior de Policia o en la Delegació del Govern a València. Mulet al·ludeix a l’atemptat de l’11 de setembre de 1981, que podia haver sigut una autèntica matança, i també a l’atac anterior, menys greu, que va patir l’influent escriptor en el seu habitatge de Sueca el 18 de novembre de 1978.

Després d’aquell succés, apunta l’historiador Borja Ribera en la seua tesi doctoral sobre la violència política en la Transició valenciana, la Policia no en va identificar els autors, malgrat que tenia el model, el color i una part de la matrícula del vehicle amb què van fugir els atacants, presumiblement membres de l’extrema dreta.

El senador també sol·licita la documentació judicial o policial sobre l’atemptat que va patir la Universitat de València en La Nau el 15 d’octubre de 1981, després d’haver celebrat un homenatge a l’escriptor després de l’atac amb explosius a la seua casa de Sueca. Tres treballadors de la institució educativa van resultar ferits, un dels quals, Luis Tolosa, va perdre un peu.

“Quatre dècades després d’aquests fets lamentables, els especialistes (historiadors, periodistes, filòlegs, acadèmics o biògrafs) tenen moltes dificultats per a accedir a la documentació judicial i policial sobre aquests fets, tan rellevants per a l’estudi de la història de la Transició valenciana”, ressalta el senador en la seua àmplia sol·licitud de documentació. “Convé destacar que els fets es remunten a fa 40 anys”, afig.

Mulet també recorda que “el brevíssim sumari” de l’atemptat contra Fuster va ser “expurgat” per l’arxiu del Ministeri de Justícia, “malgrat que era un document d’un enorme valor històric”. Abans de l’expurgació, el periodista Francesc Bayarri, que ha investigat en profunditat l’atemptat, va poder fer-se amb una còpia, l’única que, ara com ara, sobreviu del document.

El senador de la formació valencianista també assenyala en la seua sol·licitud de documentació que l’intel·lectual de Sueca, una de les ments més importants de la cultura valenciana del segle XX, compta hui dia amb una casa museu (l’Espai Joan Fuster) en la seua localitat natal i una càtedra de la Universitat de València, creada en 1993 per estudiar i difondre la seua obra.

Mulet sol·licita una relació dels documents que pogueren trobar-se en els arxius d’Interior, Justícia i Defensa, així com una “còpia digitalitzada”.