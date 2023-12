Una sentència al·lega “indefinició excessiva” per a no indemnitzar una signatura d’ITV per la prolongació del contracte

La reversió de les concessions del servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), pilotada per l’anterior executiu autonòmic del Pacte del Botànic, continua donant els últims espeternecs en els tribunals.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha denegat a Valenciana de Servicios ITV SA la indemnització que sol·licitava l’empresa per l’allargament del seu contracte. La firma va recórrer contra un acord de l’anterior conseller d’Economia, Rafael Climent, de Compromís, que establia que el personal i els mitjans materials de les estacions d’ITV funcionaren perfectament l’endemà de la reversió, esdevinguda el 3 de març passat en el cas de Valenciana de Servicios ITV SA. No obstant això, una altra resolució va prolongar la contractació temporal per a prestar el servei fins al 30 de juny passat.

L’empresa reclamava el “cost i pagament” de les conseqüències econòmiques que va tindre la prolongació dels seus contractes, que van recaure “sobre els muscles” de les concessionàries. No obstant això, la sentència considera que la demanda “no conté ni una sola menció fàctica” sobre l’“abast específic” de la reclamació. “Sense dotar-la de contingut, estimem que la qüestió quedaria en una indefinició excessiva”, sosté la sentència. La firma no detalla les quantitats que haguera abonat, ni els perjudicis causats.

La concessionària considerava que la Conselleria d’Economia “va disposar de temps més que suficient” per a assumir amb normalitat el servei en la data prevista inicialment. “El seu comportament és mostra del mal funcionament de la Generalitat”, al·legava en la seua demanda.

A més, lamentava que les resolucions dictades pel departament autonòmic no esmentaven qui havia d’assumir les despeses de personal i de subministraments entre el 3 de març i el 30 de juny. Per la qual cosa demanava que el cost l’assumira l’Administració i no l’empresa concessionària.

D’altra banda, el TSJCV sí que ha estimat el recurs de Valenciana de Servicios ITV SA pel que fa a l’acord, dictat el 16 de desembre de 2022 del conseller llavors Rafael Climent, perquè el personal i els mitjans materials de l’estació d’ITV funcionara perfectament l’endemà de la reversió, així com per al “lliure accés” del personal de l’empresa pública Societat Valenciana d’ITV als centres de treball. El tribunal considera que les instruccions de la Conselleria d’Economia es van dictar “sense empara normativa”.

Com que hi ha una estimació parcial del recurs de l’empresa, la sentència, que no és ferma, no atribueix les costes processals.