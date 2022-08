El servei Mentora ajuda a emancipar-se 519 joves tutelats per la Generalitat en el primer semestre de l’any

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha informat que les oficines Mentora “han fet en el primer semestre d’enguany un total de 519 atencions a l’emancipació i autonomia personal de persones joves que han sigut o encara són tutelades per la Generalitat, però que ja estan pròximes a la majoria d’edat”.

Les persones destinatàries de les oficines Mentora són persones joves extutelades per la Generalitat entre 18 i 25 anys, o bé de 16 a 18 i encara tutelades per l’Administració autonòmica o que han finalitzat una mesura judicial.

La finalitat d’aquest servei “és coordinar i impulsar el procés de suport i orientació en el període de transició a la vida independent i autònoma de la població jove que, a causa de la seua situació de vulnerabilitat i dependència, requereix d’una atenció especialitzada d’acompanyament i seguiment”.

En aquest sentit, Aitana Mas ha destacat la importància de la tasca desenvolupada per aquest servei de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a ajudar a aquestes persones joves a “preparar-se per a una vida independent i completar el seu procés d’inclusió social i laboral”.

Aquestes oficines integren, juntament amb les llars d’emancipació, la Xarxa Pública d’Emancipació posada en marxa per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en compliment de la Llei de drets i garanties de la infància i l’adolescència. Per al seu finançament, la Generalitat ha destinat enguany 4,8 milions d’euros.

L’accés al programa és tant per a xics i xiques que resideixen en Llars d’Emancipació com per als que estan fora d’aquesta xarxa, i inclou en tots els casos un procés d’atenció individualitzada i adaptada a les característiques personals de cada jove.

Les persones joves que resideixen en la xarxa de Llars d’Emancipació reben a més allotjament i desenvolupament personal, i se’ls garanteix una prestació adequada dels serveis de manutenció, vestuari, higiene i seguiment sanitari.

L’objectiu del projecte d’emancipació és donar suport al seu procés de transició a la vida adulta com a màxim fins als 25 anys, i sempre que hi haja un compromís i una actitud d’esforç per a la seua plena inserció social i laboral i autonomia personal.

Per a assolir aquests objectius el programa compta amb professionals especialistes que faciliten la connexió transversal amb els recursos que permeten el creixement personal integral de les persones joves per a l’accés a una vida independent, sempre juntament amb l’esforç i la tenacitat de cadascuna d’elles.

Nombre d’atencions

Les oficines Mentora, que van entrar en funcionament al juny del 2019, han atés durant el primer semestre d’enguany un total de 519 joves, dels quals 135 resideixen a la província de Castelló, 206 ho fan a la de València i 178 a la d’Alacant. Del total de joves atesos, 389 són homes i 130 dones.

L’atenció de les oficines Mentora té caràcter ambulatori i es treballa conjuntament amb les llars d’emancipació oferint una atenció legal i administrativa; suport psicològic, atenent tant aspectes emocionals com psicològics; assessorament i acompanyament de cerca d’ocupació i adequació laboral; seguiment socioeducatiu de manera coordinada i conjunta amb els serveis socials municipals i atenció a la diversitat familiar i sexual.