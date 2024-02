El síndic de Comptes desinfla l’auditoria del PP i Vox al Govern del Botànic

La Sindicatura de Comptes, un dels òrgans que s’encarreguen de la fiscalització del Govern autonòmic en l’Administració pública valenciana, qüestiona la necessitat de fer una auditoria externa a les etapes anteriors del Consell, com vol la Presidència de la Generalitat. El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Vicent Cucarella, va defensar dimarts que la Generalitat ja té “moltíssims informes” a la seua disposició sobre la situació financera i la gestió del sector públic instrumental, unes auditories en què “hi ha molt de material per a prendre decisions”.

L’informe de la Sindicatura és un dels que sustenten les acusacions del PP i Vox i l’auditoria que va anunciar el president de la Generalitat. La creació d’una comissió d’investigació sobre les presumptes irregularitats en el sector públic valencià durant el govern del Pacte del Botànic centrarà el debat en el ple de les Corts de la setmana que ve, en què es debatran propostes del PP i Vox en conjunt i del PSPV i Compromís, que demanen investigar etapes anteriors. Els populars insisteixen que “en un sol any 5.046 treballadors van ser contractats pel govern de Puig sense l’autorització preceptiva”. “Es van saltar aquesta regla de control”, en paraules del seu portaveu, Miguel Barrachina.

Abans de la seua intervenció en la Comissió d’Economia i Hisenda, on va exposar el compte general de la Generalitat de l’any 2022, l’últim exercici complet del Botànic, el síndic va plantejar: “Realment, en la Sindicatura tenim moltíssims informes, tant auditories financeres i de compliment de la legalitat com sobretot auditories operatives que paren atenció a l’economia, l’eficiència i l’eficàcia de la gestió pública. Hi ha molt de material per a prendre decisions. Si addicionalment es volen fer altres informes, això ho desconec”. En la comissió, Cucarella va insistir en l’abús dels expedients d’enriquiment injust, que vincula a l’infrafinançament, i a la incidència dels contractes menors en els ajuntaments i en les conselleries, una pràctica que, segons ell, es dona “per mala planificació o a vegades per deixadesa”. El titular de la sindicatura no va plantejar aspectes d’irregularitats en l’Administració.

El PSPV defensa que la compareixença del síndic “deixa en evidència” les acusacions de Mazón i dona suport a la gestió de Ximo Puig“. ”Cucarella ha recordat que els auditors d’Espanya van reconéixer l’elevat nivell de control de la Generalitat en bona part per la Sindicatura, i ha destacat que aquesta faena de l’òrgan fiscalitzador, “en aquella època en què hi havia factures en els calaixos de veritat, el 2010, el 2011, va portar la UE a denunciar Espanya per tindre factures amagades”, recalquen els socialistes.