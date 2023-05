El sindicat minoritari denuncia coaccions de Ford a Almussafes per a obligar els empleats a acollir-se a les baixes de l’ERO

“Hem denunciat la situació de pressió, amenaces i xantatge dels comandaments de l’empresa a la plantilla amb l’objectiu de forçar l’eixida dels treballadors més combatius”. El portaveu d’Intersindical Valenciana (STM-IV), Paco González, es va mostrar així de contundent dimarts en anunciar la denúncia presentada davant la Inspecció de Treball “en matèria de vulneració de drets fonamentals, vulneració de llibertat sindical, mentre es veuen afectats els delegats sindicals de l’STM-IV en Ford, així com en matèria de la llibertat d’opció en l’expedient de regulació d’ocupació (ERO)”, segons consta en el document a què ha tingut accés elDiario.es.

Segons ha relatat González, acompanyat del portaveu del sindicat en Ford, Daniel Portillo, i de la portaveu sindical també Beatriu Cardona, en els últims mesos s’ha obert expedients per faltes greus i molt greus a cinc delegats sindicals i membres del comité d’empresa d’Intersindical per fets que fins ara no passaven d’un mer toc d’atenció verbal: “Amb l’obertura d’aquests expedients l’empresa amenaça aquests treballadors d’acomiadar-los o, en defecte d’això, els insten a acollir-se a l’ERO, a les baixes incentivades més avantatjoses econòmicament que un acomiadament per al treballador i molt més barates per a l’empresa que una prejubilació. D’aquesta manera estan creant un clima de pressió i de por en la plantilla per a induir que els empleats s’apunten a l’ERO”.

Segons ha explicat, les prejubilacions poden suposar un cost per a l’empresa d’uns 300.000 euros a partir dels 55 anys, mentre que una baixa voluntària pot oscil·lar entre 100.000 i 150.000 euros.

El 4 abril passat, es va arribar a un acord entre la direcció de Ford a Almussafes i UGT, sindicat majoritari amb un 98% dels afiliats, per a la signatura d’un ERO que suposa una reducció de 1.144 empleats, un 18% de la plantilla. Intersindical, l’altra organització amb representació en el comité, no ha subscrit el conveni.

Entre les situacions que s’han donat per a l’obertura d’un expedient per una falta molt greu, han relatat el cas d’un delegat sindical “a qui se li va escapar un tub de l’eixugaparabrisa perquè estava defectuós, una situació que es va solucionar sense més problema i sense haver de parar la cadena de muntatge”.

Per part seua, des de la direcció de Ford neguen “rotundament” l’acusació i reiteren que l’ERO es va acordar amb el comité d’empresa “des de la voluntarietat”.

Una setmana d’aturada

La planta valenciana de Ford pararà la producció de vehicles la setmana vinent completa, i dilluns també es paralitzarà el muntatge de motors, en aplicació de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que té en marxa la factoria per la falta de components.

Així s’ha comunicat als representants dels treballadors durant la reunió de la comissió de seguiment de l’ERTO celebrada dimarts, segons informen fonts sindicals.

La parada parcial ja va afectar uns 700 treballadors durant la setmana passada, i la planta de vehicles té programada suspensió total d’activitat tots els dilluns de maig. L’ERTO està vigent fins al 30 de juny en la factoria d’Almussafes.