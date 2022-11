Sindicats i patronal de les residències de majors acorden vincular la millora del finançament a l'augment dels salaris

Els treballadors de les residències de persones majors percebran un millor salari. La Mesa de Persones Majors, formada pels sindicats UGT i CCOO-PV i per la patronal Lares, ha acordat l'actualització de les taules salarials del conveni col·lectiu laboral per al sector privat de les residències de la Comunitat Valenciana. l'acord vincula la millora del finançament públic del concert de persones majors a l'augment dels salaris.

L'acció concertada de la Generalitat Valenciana inclou sectors com les persones majors dependents, la diversitat funcional, la salut mental o la infància i adolescència, entre altres. No obstant això, “les persones professionals que exerceixen la seua labor professional en els diferents sectors tenen convenis laborals i taules salarials dispars per idèntiques funcions i categories”, adverteix el preàmbul de l'acord publicat aquest dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Un fet, agrega, “de difícil comprensió”.

Així, sindicats i patronal consideren “una qüestió de justícia social i d'equitat” l'homogeneïtzació de les condicions laborals i salarials dels professionals. Des de fa tres anys, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha propiciat la creació de quatre taules sectorials de treball de l'acció concertada. Tot això, amb l'“horitzó” d'un conveni únic per a l'acció concertada del sistema públic de serveis socials que suposarà una millora del finançament del concert de persones majors.

A més de la millora dels salaris, l'acord pretén equiparar de manera progressiva la jornada laboral, prenent com a objectiu les taules retributives que la Generalitat Valenciana té per al personal al seu servei. Així, l'equiparació progressiva de la jornada s'implantarà en els termes que s'acorden en cadascuna de les quatre taules de treball d'acció concertada.

“El present acord estableix un vincle inequívoc entre la millora del finançament per part de l'Administració a les places concertades, amb la millora de les condicions de treball del personal afectat, i que implica increments salarials importants en tots els seus nivells i categories laborals”, resa la resolució.

L'acord, signat per Julia Rico, en representació de Lares, i per José Marchante i Alfonso Valero, representants respectivament d'UGT i de CCOO-PV, inclou a més de les taules salarials per al 2022, un apartat d'aclariments complementaris que detalla l'abonament dels plusos de festius i diumenges (per cada hora treballada), de disponibilitat (amb una retribució específica de 22,77 euros) i d'antiguitat.