De Sociòpolis al Pla Integral de la Torre: un mes per a reprendre l’edifici que va deixar a mig fer el PP i que tindrà 184 habitatges socials

Les grues tornaran a ocupar Sociòpolis, el projecte urbanístic fallit del PP a la Torre, pedania de València, per reactivar les obres de l’edifici l’esquelet del qual fa huit anys que presideix la urbanització com un dels símbols de la crisi econòmica.

Segons ha informat a elDiario.es el secretari autonòmic d’Habitatge, Alejandro Aguilar, al desembre arrancaran les faenes prèvies consistents en la revisió i l’adequació de cobertes i forjats amb l’objectiu de reprendre les obres en el primer trimestre de l’any que ve, una vegada tinguen els permisos municipals.

“Les obres, amb un pressupost de 13 milions d’euros, tindran un termini d’execució d’uns tres anys i permetran traure al mercat 184 habitatges de lloguer social”, ha explicat.

Aquesta és la primera de les actuacions incloses en el Pla Integral de la Torre, un projecte global que convertirà aquesta zona en una de les àrees residencials de lloguer més grans de tot el territori estatal i que pretén deixar arrere el concepte de Sociòpolis: “Durant el mes de juliol passat es va dur a terme un procés participatiu entre el veïnat per veure quines necessitats té la pedania quant a dotacions públiques i usos d’habitatges i locals comercials; les conclusions les presentarem en les pròximes setmanes”.

Segons l’Observatori de l’Habitatge i Segregació Urbana, València és una ciutat amb un alta necessitat d’habitatge públic, accentuada encara més amb l’actual crisi causada per la Covid-19. Per això les polítiques públiques han d’encaminar-se cap a l’ampliació del seu parc públic per a destensar els preus del lloguer i assegurar una oferta assequible d’habitatges.

El nou projecte per a la Torre aportarà uns 2.000 habitatges nous de protecció pública a què se’n sumaran 600 més de lloguer social promoguts directament per la Conselleria, que té quatre parcel·les en el sector, una de les quals compartida amb l’Ajuntament, i 400 més de renda lliure.

EL pla estarà basat en criteris de sostenibilitat, amb un gran nombre de cultius urbans i entramat de negocis de proximitat, i amb una aposta a la innovació en la construcció.

Segons Aguilar, “la Conselleria està fent un mapatge per tota la Comunitat Valenciana per detectar tots els edificis residencials que, com el de la Torre, es van quedar sense acabar per la crisi, amb l’objectiu d’acabar-los i incrementar així el parc públic d’habitatge”.

El projecte fantasma de Blasco

La macrourbanització Sociòpolis va ser impulsada entre els anys 2003 i 2006 pel conseller d’Habitatge llavors Rafael Blasco (PP), condemnat a presó pel desviament de fons destinats a actuacions en països del Tercer Món (cas Cooperació).

Situada al barri valencià de la Torre, el projecte preveia la construcció de 2.800 habitatges, 2.300 d’aquests de protecció oficial, dels quals finalment només se’n van construir uns 200.