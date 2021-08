“Som una família de huit membres amb un xiquet de bolquers i no ens donen més opció que viure al carrer o ocupar un habitatge”

“Vivim en aquesta casa la meua parella, els meus tres fills, la meua nora el meu net d’un any i mig i jo des de fa cinc mesos, perquè ja veníem d’un altre desnonament i ara en qüestió de 72 hores, quan pel que sembla un dels edificis l’ha comprat una empresa, ens han dit que està en ruïnes i en perill de solsida i que ens n’hem d’anar; si no ens donen una altra opció, ens veurem abocats a viure al carrer o ocupar un habitatge.”

Així es pronuncia Carmen, de 37 anys, la família de la qual és una de les nou afectades pel desallotjament d’un edifici en estat de ruïna al carrer de Manuel Arnau del barri de la Creu Coberta de València: “Els únics ingressos que tenim són els 340 euros que guanya el meu fill major com a monitor i els 560 euros que em paguen a mi de la renda valenciana d’inclusió; així és molt complicat que qualsevol propietari ens faça un contracte de lloguer, per no parlar que és impossible sostindre les despeses de tota la família”.

El desnonament estava previst per a dilluns, però finalment es va paralitzar gràcies a la pressió feta des de primera hora del matí pel sindicat del barri Construint Malilla juntament amb els afectats i a la mediació amb l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana per a buscar una alternativa.

Sobre aquest tema, fonts de la Conselleria d’Habitatge que dirigeix el vicepresident del Govern valencià Rubén Martínez Dalmau van informar a elDiario.es que s’havia acordat posposar 10 dies el desallotjament amb l’objectiu de buscar una solució ajustada a les necessitats de cada família: “Dimarts mantindrem una reunió amb els afectats, la plataforma i l’Ajuntament per veure què s’hi pot fer, però la idea és buscar habitatges socials, si no a València ciutat pel dèficit que hi ha, en l’àrea metropolitana”.

De la seua banda, la regidora de Benestar i Drets Socials de València, Isabel Lozano, va explicar que “de les nou famílies afectades, sis cobren la renda valenciana i una la té en tràmit; a més dues famílies tenen pensions no contributives i hi ha un cas d’una persona que hi ha arribat fa poc i està avaluant-se la seua situació; totes han sigut informades de les ajudes i les alternatives de què disposa l’Ajuntament, tant econòmiques com allotjament en albergs o habitacions, però necessitem també la col·laboració de l’Administració autonòmica per a aportar solucions”.

Segons Lozano, “en tots els casos està treballant-se amb aquestes famílies des de fa temps, no és d’ara, tot i que ara s’ha donat aquest problema a partir de la intervenció de Disciplina Urbanística, que determina que aquests dos edificis tenen una situació de perill d’enderrocament per la situació de l’estructura i per això s’està en aquesta situació de tractar de desallotjar en pocs dies per la seguretat de les persones que hi viuen”.

Per part seua, fonts de la Regidoria de Desenvolupament Urbà van assegurar que la resolució de l’estat de l’edifici és del 24 de juliol i es va comunicar als residents la setmana passada: “En tot aquest temps s’ha anat requerint a la propietat perquè arreglara diverses deficiències i davant la falta de resposta se l’ha instada a la demolició, tenint en compte de l’estat de ruïna imminent que presenta; de fet, s’ha demanat als residents que no traguen el cap als balcons per risc de despreniment. Si el propietari no executa l’enderrocament, el farà l’Ajuntament i se li repercutirà el cost de manera subsidiària”.

Carmen, no obstant això, posa en dubte aquesta versió i assegura que els edificis estan anys en la mateixa situació i “mai hi ha hagut cap problema”, fins i tot afirma que els primers bombers que van acudir dilluns a fer una inspecció els van comentar “que no estava tan malament”. No obstant això, lamenta que “ara que una empresa ha comprat un dels edificis han vingut les presses per tirar-nos”.