Tercer judici a la trama del PP en el cas Taula: Alfonso Rus torna al banc dels acusats amb el ionqui dels diners

Alfonso Rus, expresident popular de la Diputació de València, i Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, tornen a asseure’s en el banc dels acusats en el tercer judici pel cas Taula, aquesta vegada relatiu a la peça separada D que jutja el presumpte tripijoc del servei d’atenció telefònica d’atenció al públic en matèria de gestió tributària, adjudicat a través d’una empresa pantalla a l’exsogre de Benavent, un altre dels acusats. Així doncs, dimarts que ve, si la vaga dels funcionaris de Justícia ho permet, s’inicia el tercer procés de la macrocausa davant la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València.

L’empresari Mariano López, exsogre del ionqui dels diners que va entregar a la Fiscalia Anticorrupció els enregistraments secrets que van destapar la trama, va ingressar a través d’una empresa pantalla a nom de la seua cunyada 158.883 euros de l’adjudicació pública de la institució provincial, segons les perquisicions de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. És a dir, el 15% del preu total de la contracta.

Malgrat haver lliurat, per pura venjança, els enregistraments que durant anys va fer en secret el ionqui dels diners dels tripijocs de la trama, Mariano López es va veure esguitat en la peça separada D del cas Taula, en què fins ara només havia comparegut com a testimoni. Marcos Benavent, per part seua, ja va ser condemnat a quasi huit anys de presó com a autor dels delictes de blanqueig i falsedat en document públic en el marc de la peça separada J.

En el tercer judici de la causa, la Fiscalia Anticorrupció sol·licita huit anys de presó per a Rus, pels presumptes delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i tràfic d’influències; quatre i mig per a Benavent, per prevaricació i malversació, i 13 anys per a Mariano López i l’empresari Fernando José Palomares.

En el judici, que es prolongarà fins al pròxim 9 de juny, també s’asseuen en el banc dels acusats, entre altres, la cunyada de Mariano López, María Concepción Torregrosa, una mestressa de casa que figurava com a administradora única de la firma a través de la qual l’empresari va cobrar els 158.883 euros; el funcionari de la Diputació de València Salvador Deusa, responsable de la confecció dels plecs de contractació, que s’enfronta a una petició de pena de sis anys de presó per part d’Anticorrupció, i l’empresari Fernando José Palomares, administrador de la firma Servimun, l’adjudicatària del centre d’atenció telefònica.

Un contracte falsejat

L’empresari, segons els correus electrònics intervinguts per l’UCO, sabia dies abans de la publicació oficial de l’adjudicació presumptament falsejada que obyindria el contracte. Després de la licitació, el fill de Mariano López va ser un dels coordinadors contractats des de la posada en marxa del servei.

No obstant això, l’empresa no tenia cap experiència en la prestació de serveis d’atenció telefònica, segons va concloure el jutge instructor del cas Taula. La gestió del servei va ser desastrosa: de les 109.956 hores d’agent oferides per l’empresa, només se’n van prestar 33.736 durant l’execució del contracte. El servei de xarxes socials tampoc va arribar a prestar-se. A més, el material que, segons els plecs, havia de ser a càrrec de l’adjudicatària va ser abonat per l’empresa pública Imelsa, de la qual el ionqui dels diners era gerent durant el mandat d’Alfonso Rus.

Cap de les millores que va plantejar l’empresa en el procés de licitació del contracte, per un valor total de 842.975 euros, es va materialitzar. Quan el funcionari Salvador Deusa, amic de la infància de Mariano López, va deixar d’estar al capdavant de la supervisió del contracte, la seua substituta, la directora de Recursos Humans d’Imelsa María Gracia Escrihuela, va advertir de les deficiències a Marcos Benavent, que no va fer res.

María Gracia Escrihuela, jutjada en el marc de la peça separada relativa a la contractació de treballadors zombis en Imelsa, també va plantejar posteriorment les seues reticències en una reunió a què van assistir Alfonso Rus i Marcos Benavent. La dona va advertir que hi havia quasi 11.000 telefonades sense atendre i Rus “li va replicar que potser era una persona que telefonava 11.000 vegades”, segons indicava el jutge instructor en l’ordre de processament. L’acudit li ha costat a l’expresident de la Diputació de València un nou judici en el banc dels acusats.