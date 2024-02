Terrasses en la graderia i 2.500 butaques VIP i: així és el projecte del nou estadi del València CF perquè es tramiten les llicències

“Que el dia 9 de juny de 2022 el València CF va procedir a la presentació del projecte bàsic modificat de la llicència d’obres per a la construcció del nou Mestalla, més la separata presentada el 25 de juliol del mateix any.”

La carta que va remetre la presidenta del València CF, Layhoon Chan, a l’Ajuntament de València el 30 de novembre de 2023 es pronuncia així respecte dels documents presentats davant els serveis municipals de llicències i urbanisme sobre els quals treballen per a atorgar-li la llicència per a reactivar les obres del nou estadi entre aquest mes i el que ve, tal com ha afirmat l’alcaldessa, María José Catalá.

Sense anar més lluny, el club va anunciar l’1 de febrer passat la presentació per registre d’entrada del consistori “dels certificats i els informes OCA i ECUV, entitats col·laboradores de l’Administració, davant l’Ajuntament de València a l’espera d’obtindre la llicència d’obres que permeta reprendre les faenes en el Nou Mestalla”.

Encara que és cert que en el seu moment el València CF va traslladar alguns detalls i imatges virtuals del nou estadi, la realitat és que el projecte no s’ha presentat públicament amb detall.

No obstant això, elDiario.es ha tingut accés a tots dos documents per a la seua publicació (complets al final de la informació) davant el debat suscitat sobre les característiques d’aquest i si compleixen els estàndards de qualitat necessaris, tenint en compte les diferents requalificacions urbanístiques aprovades en el seu moment per la ciutat per a dotar el club de prou mecanismes per a finançar una part important del que es va concebre, segons el conveni subscrit en el seu moment, com “un estadi cinc estreles”.

El club va perdre el control d’aquests actius urbanístics amb la caducitat anticipada de l’actuació territorial estratègica decretada per la Generalitat Valenciana, però podrà recuperar-los a efectes legals si el ple de l’Ajuntament aprova en primera instància les fitxes urbanístiques, la part que dona vigència al nou planejament i que s’inclourà en el conveni que posteriorment han de signar el club i el consistori. El club exigeix l’aprovació de les fitxes per a reprendre les obres, però per a això s’han d’aprovar en el ple amb majoria absoluta de 17 regidors. De moment, només el PP, amb 13, està per la faena.

En virtut d’aquestes fitxes que van acordar l’anterior executiu municipal de Compromís i el PSPV amb el club el gener de l’any passat, el València CF recuperaria els 40.000 metres quadrats de sòl terciari situats en la parcel·la de l’avinguda de les Corts Valencianes una vegada abonara a l’Ajuntament els 9,8 milions d’euros del cost del pavelló esportiu de Benicalap, i tornaria a disposar dels 75.900 metres quadrats d’edificabilitat residencial i de 14.000 més de terciari en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó una vegada haja acabat les obres del nou estadi.

Característiques de l’estadi

Aforament: la diferència principal entre el projecte bàsic presentat el juny i l’addenda presentada el juliol és l’aforament. El primer document presentat establia un aforament inicial de 49.058 espectadors, ampliable en una segona fase a 70.020. Després de la polèmica generada i les exigències de l’Ajuntament, llavors governat per Compromís i el PSPV, el club va incrementar l’aforament en l’addenda esmentada a un aforament inicial de 66.089 espectadors d’inici, ampliables a 70.016. De l’aforament inicial, es preveuen 2.588 butaques vip amb el repartiment següent: 148 butaques i la tribuna vip (363) en la graderia mitjana amb accés des de l’entreplanta. Els diferents tipus de llotges vip/hospitality de la primera planta (1973) i la zona de miniboxs i experiència de banquetes (104). Les ràtios d’aquesta mena de públic s’ajusten als estàndards de la UEFA/LFP, així com les necessitats particulars del pla de negoci del club.

Balconades a la graderia: segons els documents, a la graderia mitjana es preveu la substitució temporal de certes porcions de graderies per terrasses obertes connectades amb les zones d’estada de l’interior. Aquest concepte és nou, l’anomenat ‘Estadi Mediterrani’ que s’aprofita del magnífic clima de la ciutat i dotarà d’una singularitat única la graderia, tant en el dia a dia com en el dia de partit.

Pista d’atletisme: el projecte, tant l’original com els presentats el 2022, sempre han tingut en compte la possibilitat de fer un canvi d’ús a mode atletisme creant una gran estructura auxiliar que rebliria tota la graderia baixa. Ara bé, el projecte de transformació de l’estadi al mode atletisme no és objecte de la llicència ni s’escomet detalladament el seu desenvolupament arquitectònic. S’haurà de justificar posteriorment en un projecte complementari.

Coberta i façana: segons el projecte bàsic, “el nou Mestalla ha evolucionat cap a un estadi molt més obert a la ciutat”. El conjunt suposa “una simplificació formal important, però també aquesta mateixa senzillesa està dotada d’una potència indiscutible”. La coberta és “sens dubte, l’element de més complexitat tecnològica de l’edifici. D’uns 41.000 metres quadrats, funciona com si es tractara ”d’una enorme roda de bicicleta col·locada en horitzontal; 50 pilars d’acer sostenen un conjunt format per dos anells estructurals“. El projecte de la nova coberta ”d’inici no suposa un cobriment complet de la graderia baixa, (els estàndards de la UEFA per a grans esdeveniments recomanen cobrir un mínim del 75% de la graderia), però té una possible ampliació cap a l’interior d’un anell de policarbonat sobre estructura d’acer que se suportaria en l’anell de tracció i que es pot fer de manera independent a la coberta principal“. La coberta com a tal ”la componen un conjunt d’escates d’acer solapades entre si a manera de teules de pissarra“. Part d’aquestes escates ”seran de vidre translúcid (també amb funció fotovoltaica) amb la forma de l’escut del club“.

Aparcament: és la part que queda menys clara. En la carta presentada per l’Ajuntament el mes de novembre passat per a confirmar la seua intenció de ser candidata a seu del Mundial del 2030 es va posar en relleu que la concessió de la llicència estava pendent d’“aclariments d’ús en espais de planta baixa i soterrani”, sense aportar més detall. En el projecte bàsic presentat el juny del 2022 es recullen dues zones d’aparcament independents: l’aparcament oest, que serà d’ús reservat per al club i que disposarà de 195 places amb accés des del carrer dels Amics del Corpus, destinat a necessitats de l’entitat, tant en dies de partit com la resta de les jornades. Aquest aparcament consta de dos nivells, l’un destinat a vips i autoritats de 136 places i l’altre per a jugadors, tècnics o personal autoritzat de 59 places. Aquest és l’aparcament que es posaria en marxa una vegada inaugurat l’estadi. Per a una segona fase sense determinar, lligat al desenvolupament del terciari, quedaria l’aparcament est amb 578 places, enfocat a un ús diari independent de l’operativitat de l’estadi, però que per seguretat no n’estarà permés l’ús els dies de partit.

