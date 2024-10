La tragèdia de la DANA suma almenys 155 morts només a la província de València

Almenys 158 persones han mort en les devastadores inundacions ocorregudes aquests dies a Espanya i que han afectat especialment la Comunitat Valenciana, on hi ha la major part dels morts, Castella-la Manxa i Andalusia, han informat a EFE fonts governamentals. Tal com ha informat el Cecopi (Centre de Coordinació Operativa Integrada), des que es va activar el Procediment de Múltiples Víctimes, en aquest moment, i de manera provisional, la xifra de víctimes mortals ascendeix a 155 persones a la província de València: “Continua el procés d'aixecament i d'identificació de les víctimes”.

El temporal ha deixat registres històrics a la província de València, amb més de 500 litres per metre quadrat en algunes zones, i que aquest dijous estan fuetejant l'interior-nord de la província de Castelló -es troben en situació d'alerta roja i han caigut ja més de 200 litres per metre quadrat a la localitat de Tírig-.

Tot i que des de primeres hores del matí de dimarts, l'Agència Espanyola de Meteorologia (Aemet) advertia del nivell roig d'alerta, amb el risc que això suposava, i que a mig matí la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ( CHJ) alertava de possibles desbordaments dels rius Magre i Túria, i la rambla del Poyo, per la crescuda dels llits als municipis de la part baixa, la Generalitat Valenciana no enviava el sistema d'alerta generalitzat als mòbils de tots els ciutadans a la província de València fins a les 20.12 hores, quan ja n'hi havia centenars de persones atrapades per l'aigua als municipis afectats.

Ajudes directes per als afectats

El president Mazón ha anunciat aquest dijous que la setmana que ve el Consell aprovarà un decret per mobilitzar 250 milions d'euros (ampliables) en ajudes per als afectats pel temporal que està assolant el territori valencià. Tal com ha anunciat el cap del Consell, es tracta d'ajudes directes i “exprés, sense burocràcia”, compatibles que les que habiliten altres administracions, perquè qui ho necessite puga comptar amb 6.000 euros per fer front als danys materials urgents.

A més, s'oferiran deduccions fiscals per la compra i rehabilitació de les cases, mentre l'IVF (Institut Valencià de Finances) oferirà línies de crèdit al 0% i es posaran en marxa ajudes socials especialment adreçades a dependents i persones d'alta vulnerabilitat, així com també reallotjaments i canvis de residència.

El president del Govern ha visitat dimarts al matí el Centre de Coordinació Operatiu Integrat (CECOPI) de la Comunitat Valenciana. Sánchez ha reiterat el “màxim compromís amb la Generalitat Valenciana” així com “tots els recursos possibles el temps que calga”. “Enviem un missatge de col·laboració i cooperació absoluta. Qualsevol recurs més que necessiten, ací hi ha el Govern espanyol. No deixarem sols els valencians. La prioritat és trobar els desapareguts, primer, i posar tots els recursos per a la reconstrucció, després”, ha assenyalat.

Danys a les infraestructures viàries i ferroviàries

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha confirmat aquest dijous que gran part de la xarxa de carreteres de la província de València està “seriament danyada”, uns danys molt importants que “valdrà molt de temps reposar, i no només econòmicament”. En aquest sentit, recuperar la circulació a l'A-7 pot comportar “mesos”, amb 80 quilòmetres de la xarxa de carreteres de l'Estat afectats amb “muntanyes de vehicles”.

A la línia d'alta velocitat entre Madrid i València s'hauran de reposar 1,2 quilòmetres d'infraestructures, ha explicat Puente, que ha relatat que encara no es pot saber “fins on arriba el mal”. Tot i això, està previst que dilluns es repose la xarxa d'alta velocitat, “si no ens trobem res més seriós”. Una altra cosa és la situació dels Rodalies, que el ministre ha qualificat de “gravíssima”: “De les cinc línies, tres estan desaparegudes, la C1, C2 i C3. No comptem amb elles, a la C3, 45 quilòmetres estan completament destrossats”