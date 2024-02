El tribunal que jutja Zaplana reserva dues sessions per a la testifical del blanquejador confés que pot portar-lo a la presó

El testimoni que pot fer mal seriosament a la defensa d’Eduardo Zaplana –el seu blanquejador confés– ja té data per a declarar en el judici del cas Erial. El tribunal de la secció quarta de l’Audiència Provincial de València ha reservat les sessions dels pròxims 24 i 25 d’abril per a la declaració de Fernando Washington Belhot Fierro, l’artífex de l’estructura societària en paradisos fiscals en què s’amagava el presumpte botí de l’expresident de la Generalitat Valenciana, xifrat per la Fiscalia Anticorrupció en 20,6 milions d’euros.

En una provisió notificada a les parts del cas Erial, el tribunal presidit pel magistrat Pedro Castellano ha reservat quasi cinc mesos de sessions setmanals de dimarts a dijous en l’àmplia sala Tirant I de la Ciutat de la Justícia de València. Després de la suspensió de l’1 de febrer passat pels greus problemes de salut de l’advocat de Zaplana, Daniel Campos, el nou calendari preveu que el judici arranque el pròxim 21 de març, just després de Falles, amb la fase de qüestions prèvies.

El calendari reserva sis sessions del mes d’abril per a les declaracions dels acusats, incloent-hi l’expresident autonòmic també José Luis Olivas. La possibilitat que uns quants dels acusats arriben a pactes de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció va planejar durant l’última vista, quan Zaplana es va asseure en la banqueta per primera vegada a penes un quart d’hora, en un clima de tensió en què l’exministre popular va negar la salutació al seu amic de la infància i presumpte testaferro, Joaquín Barceló Pachano.

A partir del pròxim 19 de febrer desfilaran els testimonis proposats per la Fiscalia Anticorrupció, entre ells els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil encarregats de les perquisicions del cas Erial. Una de les testificals que pot apuntalar seriosament una condemna a Zaplana, per a qui Anticorrupció demana 19 anys de presó, és la del seu blanquejador Fernando Belhot. El calendari reserva dues sessions consecutives per a la seua declaració per videoconferència des de l’Uruguai, totes dues a partir del migdia per a quadrar el desfasament horari.

Belhot va depositar en un compte del jutjat 6,6 milions d’euros, la propietat dels quals va endossar a Zaplana. L’uruguaià cobrava una comissió entre el 0,75% i l’1% anual i informava Zaplana “tres o quatre vegades” a l’any, segons va explicar al fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, durant la seua declaració en la fase d’instrucció. L’UCO també va captar el blanquejador i Zaplana en un hotel exclusiu del barri de Salamanca de Madrid. El testimoni estrela d’Anticorrupció va assegurar que un Zaplana “extremadament cautelós” en les seues comunicacions era la “figura protagonista” de la trama.

La suma de la declaració de Belhot en el judici, dels possibles pactes de conformitat de diversos acusats per a reconéixer els fets i rebaixar condemnes i dels sòlids indicis apuntalats per l’UCO de la Guàrdia Civil suposa un còctel catastròfic per a la defensa d’Eduardo Zaplana amb vista a la sentència.

Testimonis de les defenses: Villarejo o el ionqui dels diners

A partir del 26 d’abril, desfilaran els testimonis proposats per les defenses en diverses sessions que ocuparan bona part del mes de maig. Entre els dos centenars de testimonis, figuren l’excomissari José Manuel Villarejo o Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners. En el despatx del primer advocat de Benavent, els investigadors de l’UCO van trobar la documentació que va permetre estirar el fil de la presumpta trama del cas Erial.

Després de les pericials, la secció quarta de l’Audiència Provincial de València ha reservat la sala de vistes durant els mesos de juny i juliol. El calendari, com sol passar amb aquesta mena de macrojudicis, està subjecte a possibles canvis d’acord amb les possibles renúncies de les parts a certes declaracions de testimonis o perits.