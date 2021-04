El Tribunal Suprem expulsa un guàrdia civil de Torrevella condemnat per traficar amb quasi tres tones d’haixix que pretenia tornar al cos

Un guàrdia civil de Torrevella (Alacant), condemnat en sentència ferma per traficar amb quasi tres tones d’haixix, pretenia tornar a l’institut armat al·legant que el seu full de serveis no tenia cap altra nota desfavorable. La secció primera de la Sala Militar del Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat el recurs de cassació de l’agent contra la sanció de separació del servei per una falta molt greu que li va imposar el Ministeri de Defensa.

L’agent va ser condemnat a un any i sis mesos de presó, amb l’atenuant molt qualificat de dilacions indegudes, i multa de 897.325 euros com a autor d’un delicte contra la salut pública. La sentència de la secció setena de l’Audiència Provincial d’Alacant declara com a fets provats que va ser detingut en la costa de Torrevella mentre exercia “funcions de control sobre el desembarcament i vigilància” del desembarcament d’una partida d’haixix de 2,8 tones en quasi un centenar de fardells.

La Guàrdia Civil va iniciar el 2005 una investigació sobre una xarxa de narcos, vinculada a una empresa de seguretat de vigilància nocturna d’urbanitzacions, que es dedicava a desembarcar haixix en la costa de Torrevella. El Jutjat d’Instrucció número 4 d’Oriola va autoritzar les intervencions telefòniques de diversos integrants de la xarxa, entre ells l’agent de l’institut armat, i van esbrinar l’imminent desembarcament d’una partida, que va ser interceptada la matinada del 25 de setembre de 2005.

Haixix per valor de 3,5 milions d’euros

Si bé l’embarcació no va poder ser interceptada, el dispositiu policial va trobar a la platja 98 fardells d’haixix amb un pes total de 2,8 tones i amb un valor de mercat de 3,5 milions d’euros. L’agent, que controlava el desembarcament i vigilava la zona, va ser detingut juntament amb tres narcos més. La xarxa també desembarcar altres enviaments a la Mediterrània. El 9 de desembre de 2005 els agents van intervindre un altre enviament d’1,5 tones, distribuïdes en 57 fardells, a la platja de Gorguel de Múrcia.

La sentència ferma per aquests fets es va dictar quasi 15 anys després de les detencions (d’ací l’atenuant molt qualificat de dilacions indegudes). L’Audiència Provincial d’Alacant va condemnar l’agent a una pena d’un any i sis mesos i multa de 897.325 euros. La resolució judicial, dictada de conformitat per les parts, va suspendre l’execució de la pena privativa de llibertat al condemnat.

El Ministeri de Defensa va imposar, mitjançant una resolució del 4 de novembre de 2020, la sanció de separació del servei de l’agent condemnat, pel fet de considerar-lo autor d’una falta molt greu. Davant aquesta sanció, el guàrdia va interposar un recurs de cassació davant el TS argumentant que s’havia vulnerat el principi de legalitat i d’irretroactivitat de normes no favorables.

La Sala Militar del TS considera que la data per a tindre en compte la sanció és la que correspon a la sentència que, “una vegada ferma, considera que una persona ha comés un delicte dolós”. “El recurrent és un guàrdia civil que ha sigut condemnat per sentència ferma per haver comés un delicte dolós (tràfic de drogues)”, recorda la sentència.

El recurs de l’agent expulsat demanava que es declarara nul·la la resolució i el reintegrament dels salaris, a més dels interessos legals, que haguera deixat de percebre a conseqüència de la sanció. Subsidiàriament, demanava el recurs, havia de substituir-se la separació del cos per la suspensió de faena durant un any. La sentència recorda la jurisprudència del Tribunal Constitucional que assenyala que la “irreprotxabilitat penal dels que exerceixen funcions policials és un interés legítim de l’Administració “.

La sentència del TS rebutja a més l’argumentació del guàrdia que afirmava que “no té cap altra nota desfavorable en el full de serveis” i que la seua conducta, abans i després de la detenció per narcotràfic, havia sigut “irreprotxable”.