El TSJCV imputa a Mónica Oltra per la gestió dels abusos del seu exmarit a una menor

La Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha imputat a Mónica Oltra, vicepresidenta de l'Executiu autonòmic i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la gestió interna del seu departament de la denúncia per part d'una menor tutelada dels abusos comesos per un treballador social, exmarit d'Oltra.

El TSJ-CV s'ha declarat competent per a investigar a Oltra i l'ha citada a declarar el pròxim 6 de juliol.

En una resolució notificada aquest dijous a les parts, la Sala civil i Penal sosté que l'exposició raonada elaborada pel titular del Jutjat d'Instrucció número 15 de València relata “una sèrie d'indicis plurals que en el seu conjunt fan sospitar la possible existència d'un concert entre la senyora Oltra i diversos funcionaris al seu càrrec, amb la finalitat, o bé de protegir la seua llavors parella (...) o bé protegir la carrera política de l'aforada”.

El tribunal entén que resulta procedent incoar diligències prèvies, de les quals serà instructor el ponent d'aquesta resolució, el magistrat Antonio Ferrer, “amb la finalitat d'investigar fins a quin punt aqueixa sospita inicial té l'entitat suficient com per a permetre que el procés puga continuar el seu curs ordinari”.

La Sala assumeix la causa en la seua integritat, és a dir, també quant als altres 13 investigats, entre els quals figuren alts càrrecs de la conselleria i treballadors del centre de menors on van ocórrer els fets, en considerar que existeix en aquest moment en tots ells “una connexitat inescindible”.

Al costat de la resolució pel qual assumeix la seua competència i s'acorda la incoació de diligències prèvies, el Tribunal ha notificat una provisió per la qual cita a declarar a l'aforada com investigada el pròxim 6 de juliol a les 10 hores.