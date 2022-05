De túnel fantasma a infraestructura essencial per a vertebrar València: la línia 10 de tramvia comença a funcionar dimarts

L’abandó de la línia 10 de tramvia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) després de la paralització dels treballs l’any 2011 per part de l’executiu del PP presidit per Francisco Camps, amb el túnel i la infraestructura en superfície a mig executar, ha passat a la història amb l’arribada del Pacte del Botànic al Govern valencià.

Dimarts, un dia més tard del que es preveia, es posa per fi en marxa una infraestructura que contribuirà a vertebrar la ciutat, especialment la zona del marítim, ja que unirà Natzaret amb el centre històric. També entrarà en servei el túnel per a vianants de les grans vies que unirà la línia a la resta de la xarxa de Metrovalència a través de l’estació de Bailén.

Fa 11 anys, la Generalitat Valenciana, llavors presidida per Francisco Camps (PP), que està a l’espera del judici que tindrà lloc a partir del 23 de gener de l’any que ve per corrupció dins del cas Gürtel, es va veure obligada a abandonar les obres per l’asfíxia dels comptes autonòmics després d’una inversió de 200 milions d’euros.

Aquesta situació va sumir la infraestructura en l’abandó i el túnel es va convertir en focus de vandalisme, festes il·legals i fins i tot, arran d’un episodi de pluges fortes, hi van navegar dos youtubers (Marc Vilas i Portillo), que l’any 2017 s’hi van colar i es van gravar a bord d’una barca inflable. El vídeo compta amb 2 milions de visualitzacions.

Huit anys després que es pararen les faenes i dos després de l’enregistrament, el Consell del Botànic va reprendre les obres just a l’eixida del túnel, en el tram entre Amado Granell i la prolongació tramviària fins a Germans Maristes.

Característiques de la línia

La infraestructura unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, ampliant de manera molt considerable l’oferta de transport de la xarxa de Metrovalència.

El traçat té en un itinerari de 5,3 quilòmetres 8 parades, tres de les quals són subterrànies, en concret, Alacant, Russafa i Amado Granell-Montolivet; i cinc en superfície: Quatre Carreres, Ciutat Arts i Ciències-Justícia, Oceanogràfic, Moreres, i Natzaret. La inversió total és de 50 milions d’euros (cofinançats amb la Unió Europea).

El material mòbil que donarà servei a la nova connexió estarà compost per set unitats de tramvia Bombardier, de la sèrie 4200, de pis baix que disposen de rampes manuals automàtiques en totes les portes dobles per facilitar l’accés a la unitat des de l’andana a les persones de mobilitat reduïda en cadires de rodes. La seua capacitat és de 275 persones per comboi.

Amb aquesta dotació de material mòbil està previst comptar amb cinc tramvies en circulació un en reserva i un altre en manteniment. Aquesta previsió de servei permetrà oferir una freqüència de pas molt similar a les de la resta de línies tramviàries ja en funcionament, és a dir, entre 5 i 10 minuts en hores punta i entre 15 i 20 minuts, segons el tram, l’horari i el dia.

FGV ha instal·lat un total de 168 càmeres de videovigilància, tant en el tram subterrani com en el de superfície, a més del canó per a vianants que unirà les estacions d’Alacant i Bailén i en el depòsit provisional per al material mòbil que s’ha construït a Natzaret.

La Generalitat estrena un nou disseny i imatge de les unitats de tramvia de la línia 10 que tindrà continuïtat de manera progressiva en la resta de les unitats tramvia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Mural de Paco Roca dedicat a Amado Granell

L’estació d’Amado Granell-Montolivet de la Línia 10 (Alacant-Natzaret) de Metrovalència, que es posarà en servei el dimarts 17 de maig, tindrà un mural de gran format, dibuixat per Paco Roca i dedicat a la figura del militar valencià que va participar en l’alliberament de París durant la Segona Guerra Mundial.

A la instal·lació del mural ha assistit el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, la secretària autonòmica María Pérez, la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato, i Paco Roca mateix.

El conseller Arcadi España ha destacat que “es tracta d’una iniciativa amb què la Generalitat homenatja, una vegada més i d’una manera molt especial, Amado Granell, una figura molt important en el nostre passat més recent, que, a més, ens recorda la importància de viure en una Europa unida i forta”.

Al seu torn, el conseller de Política Territorial ha assegurat que “aquesta obra original del valencià Paco Roca es convertirà en un atractiu més d’aquesta nova línia, que de segur que utilitzen i visiten molts valencians i valencianes i que es posarà en servei dimarts que ve”.

El mural de Paco Roca, Premi Nacional de Còmic i condecorat amb l’Alta Distinció de la Generalitat, és un homenatge a Amado Granell Mesado, republicà, exiliat i tinent de la mítica companyia La Nueve de l’exèrcit de la França Lliure.