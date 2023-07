La unió de Compromís amb Sumar aconsegueix quatre diputats i consolida el seu espai a l'esquerra del PSPV

Resultats positius per a les formacions a l'esquerra del PSPV-PSOE en la Comunitat Valenciana. Malgrat el debat suscitat en el si de Compromís sobre la conveniència de concórrer a les eleccions generals en solitari, com en 2019, o al costat de la plataforma Sumar que lidera la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, els resultats semblen donar la raó als que van apostar per la unió de totes dues forces.

Compromís-Sumar ha obtingut prop de 400.000 suports, un 15,2% del total, tan sols quatre dècimes per davall de Vox (15,6%), que ha sigut la tercera força per darrere de PP (34,9%) i del PSPV-PSOE (32,2%).

Els valencianistes s'han afermat d'aquesta manera com a espai de referència a l'esquerra dels socialistes i, al costat de la plataforma de Yolanda Díaz, encara que perden un diputat respecte a 2019 (Compromís en va obtindre un i Podem quatre), també aconsegueixen frenar la patacada de Podem en les passades eleccions autonòmiques.

En 2019, amb una esquerra molt mobilitzada, Compromís va obtindre 176.287 vots i un diputat i Podem 339.596 i quatre diputats. En les recents autonòmiques, els valencianistes van aconseguir 349.142 i Unides Podem-Esquerra Unida 85.576.

Per províncies, es confirma que la de València és la més forta per a les formacions d'esquerres, on Compromís-Sumar ha igualat els tres diputats que va obtindre en 2019 la suma dels valencianistes i Podemos (un Compromís i dos Podemos). A Alacant mantenen el diputat de 2019 i a Castelló el perden.