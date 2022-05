Uns àudios filtrats del president del València CF incendien la relació amb la Generalitat i l’Ajuntament

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va demanar respecte després de conéixer-se les filtracions del president del València Club de Futbol Anil Murthy durant un dinar amb cinc empresaris i va assegurar que la posició de la Generalitat no vindrà determinada per això, “sinó per la legalitat”.

Així s’ha pronunciat Puig sobre les afirmacions de Murthy publicades pel diari Levante-EMV i Superdeporte. En un d’aquests àudios, el president de l’equip afirma que Compromís vol donar suport al nou camp de futbol i els socialistes parar-lo, mentre “el PP està de costat”. També, relacionat amb l’actuació territorial estratègica (ATE) del nou estadi, en procés de caducitat, comenta que pot denunciar la Generalitat si finalment l’anul·len, cosa que comportaria la pèrdua de drets urbanístics per al club.

“La Generalitat és respectuosa amb totes les institucions valencianes, ho ha sigut sempre en l’àmbit social, i demanem també respecte”, va afegir. De fet, fonts autonòmiques van comentar a elDiario.es que de moment les relacions amb el club “no queden trencades, però sí congelades de moment” i van explicar que si l’entitat dirigida per Anil Murthy volia alguna interlocució, haurien de fer-ho per escrit per registre d’entrada.

De fet, s’havia previst per a dilluns una reunió entre CaixaBank, el València CF i l’Institut Valencià de Finances (IVF) per parlar de les garanties financeres del nou estadi. Fonts del IVF van comentar a aquest diari que “la reunió es va ajornar perquè dilluns va tindre lloc el canvi de conseller i ara, amb Arcadi España com a nou dirigent, cal analitzar la situació” i van insistir en que en aquest moment no hi ha data per a una nova reunió.

L’alcalde de València, Joan Ribó, va assegurar que els àudios del president del València, Anil Murthy li produeixen “una profunda desconfiança”, a més d’“indignació pel menyspreu” a tots els valencians.

Va insistir que el club ha de complir “escrupolosament” les característiques de l’estadi que marquen els acords signats i va demanar a Murthy que rectifique i demane excuses públiques per aquests àudios, al mateix temps que, malgrat la desconfiança, li va exigir que “complisca els seus compromisos”.

“Si no es compleixen, no ens entendrem. L’ATE no és de l’ajuntament, és de la Generalitat, però no donarem cap facilitat si no es compleix. Les coses que no ens corresponen no les podem abordar, però el que sí que podem és controlar que es comencen i s’acaben les obres del poliesportiu de Benicalap”, va assenyalar.

“Si es fan passos efectius per a acabar l’estadi com indica l’ATE, avant, però, en cas contrari, es trobaran amb una posició de confrontació”, va avisar Ribó, que va criticar el procés de venda del club a Peter Lim iniciat ara fa huit anys. “Es van posar unes condicions que després no es van complir”, va lamentar l’alcalde, que va dir que el que han defensat sempre és que el València “siga dels seus socis” i no “del senyor Lim o el senyor Lam”.

Per part seua, la vicealcaldessa, Sandra Gómez, va al·ludir als àudios com a “espectacle vergonyós” i “insult directe” a les institucions, als aficionats i als veïns de Benicalap. “És decebedor, però no em sent enganyada, perquè ho déiem des de fa dos anys. És una posició que hem mantingut molt de temps, que hi havia moltes paraules i molts somriures, però, de fets, cap”, va assenyalar.

Va afegir que el seu partit, el PSPV, han volgut parar “un estadi low cost” que no estava a l’altura del València, però que tampoc es corresponia als acords signats que han de permetre a la ciutat acollir grans esdeveniments. A més, va criticar la intenció de fer un poliesportiu a Benicalap més barat del que vol el consistori i va anunciar la intenció de l’Ajuntament de fer les obres i passar la factura al club si aquest no compleix.

“Em sembla inadmissible el tracte amb què es refereix als veïns de Benicalap” va apuntar Gómez i va recordar el “gran sacrifici” que ha suposat per a ells la cessió que es va fer al club d’una gran parcel·la i que els va deixar sense espais per a dotacions públiques.

L’oposició i Unides Podem demanen garantir el futur del club

L’oposició en les Corts (PP, Cs i Vox) i UP han exigit dimarts a la Generalitat i a l’Ajuntament de València que consensuen les seues posicions per garantir el futur del València CF i la finalització del Nou Mestalla, davant els “vergonyosos” enregistraments filtrats del president del club, Anil Murthy.

Per part del Botànic, la síndica d’UP, Pilar Lima, ha lamentat que un equip amb més de cent anys d’història no tinga garantit el camp nou, per la qual cosa ha citat l’Ajuntament i la Generalitat a “asseure’s per veure com ho solucionen” i ha deixat caure que “potser” cal prorrogar l’actuació territorial estratègic (ATE). “El VCF i la seua afició mereixen una gestió transparent, responsable i honorable”, ha reivindicat.

Entre l’oposició, la portaveu ‘popular’ tant en les Corts com en l’Ajuntament, M. José Catalá, ha acusat Murthy de no estar a l’altura d’un club centenari com el València, per la qual cosa ha urgit els seus màxims responsables a prendre mesures immediates. “L’afició no mereix ser insultada: ni els valencianistes ni els veïns Benicalap mereixen aquesta vergonya”, ha asseverat.

També ha descartat que el seu partit estiga de perfil, recordant que van assistir a l’última protesta de desembre al costat de l’afició, i ha acusat “alguns membres” del PSPV d’intentar guanyar “visibilitat mediàtica i política” amb aquest conflicte i a Compromís d’estar “d’amagatons”.

Catalá ha reclamat que mantinguen una postura comuna que permeta aprofitar l’“oportunitat” dels 80 milions d’euros destinats per al Nou Mestalla de la Lliga Impuls i el fons d’inversió CVC. A més, ha promés que si arriba a ser alcaldessa el 2023 buscarà un acord amb tots els partits polítics per al futur del club.

De Cs, la portaveu adjunta Mamen Peris ha coincidit que els valencians no mereixen un estadi “fantasma” ni “dos interlocutors” amb l’equip, en al·lusió al consistori i al Consell. El seu grup ja va demanar dilluns la compareixença de la nova consellera d’Obres Públiques, la socialista Rebeca Torró, perquè expose la seua postura al voltant d’“un problema que són incapaços de solucionar”.

I per Vox, José M. Llanos ha reclamat “retornar el club als valencianistes i que uns altres prenguen les decisions”, davant unes declaracions que suposen un “menyspreu” tant als jugadors com a l’afició. Ha recalcat que el Nou Mestalla s’ha d’acabar “ja” i no judicialitzar-se, perquè “sembla la cançó de l’enfadós”.

“No hi ha discrepàncies”

Com a portaveu adjunta del PSPV, Carmen Martínez ha posat l’accent que el full de ruta està marcat per l’Advocacia de la Generalitat. “Continuarem exigint que es complisquen els compromisos, no hi ha cap discrepància entre ningú”, ha rebatut, i ha lamentat la “hipocresia” de Murthy i la seua falta de respecte a l’afició.

I Papi Robles, síndica de Compromís, ha coincidit que Meriton –empresa de Peter Lim que gestiona l’equip– està “totalment acabada” després dels àudios d’Anil Murthy. “És una vergonya (...) Aquest home haurà de valorar quines accions està tenint amb el club i els aficionats”, ha asseverat.

Per això ha exigit que el seu futur no es decidisca “en despatxos, com ja va fer Aurelio Martínez –-exvicepresident de la Fundació del València CF i actual titular de Valenciaport–- per a la seua venda sense garanties que ens ha portat a aquesta situació”. Ha volgut deixar clar a més que Compromís sempre defensarà l’interés dels veïns i el compliment d’acords com l’ATE.