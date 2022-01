València aposta per convertir-se en una de les 100 ciutats europees climàticament neutres el 2030

L’Ajuntament ha implicat entitats de l’àmbit públic, privat, universitari i de la societat civil que dilluns s’han compromés a col·laborar per aconseguir que València siga una ciutat climàticament neutra abans del 2030 i sumar-se a la xarxa de les 100 urbs europees que guiaran la resta, amb el suport econòmic de la Comissió Europea, en polítiques mediambientals.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha indicat que es tracta “del projecte d’una generació, d’un projecte de ciutat”, i ha anunciat que València formalitzarà divendres la presentació de la candidatura per a formar part de la xarxa europea de ciutats que seran climàticament neutres abans del 2030. “La Unió Europea triarà al març les 100 urbs que lideraran la descarbonització en la dècada vinent, i València està preparada per a ser una d’aquestes ciutats, tal com ho hem demostrat en els últims anys amb polítiques públiques decididament orientades a la sostenibilitat”, ha assegurat Joan Ribó.

L’alcalde s’ha manifestat així en l’acte de presentació de l’estratègia de la Missió Climàtica València 2030. Aquesta cita ha aglutinat dilluns, en el Saló de Vidre de l’Ajuntament, “tot el teixit social, econòmic, emprenedor, acadèmic, cultural i institucional de la ciutat, en una trobada organitzada per sumar voluntats diverses i plurals cap a un objectiu comú: accelerar la neutralitat climàtica de la nostra ciutat en l’horitzó 2030”.

“Ara és el moment de la transformació de València si volem oferir als joves un futur sostenible, amb ocupació de qualitat, energia neta, equitat social i entorns urbans verds i saludables”, ha afirmat Joan Ribó i destacava que “tots i totes som molt conscients que aquesta és una tasca que no podrem aconseguir sols i necessitem el concurs de tots els actors públics, privats, socials i acadèmics de la ciutat”.

“El canvi climàtic requerirà que tots i totes donem el millor de nosaltres mateixos, que oferim el millor que sabem fer. És un camí que hem de recórrer conjuntament. I ho hem de fer recuperant l’essència mediterrània de la nostra ciutat: una ciutat de proximitat, de barris, arrelada al seu entorn i a la seua horta, i que recupera el seu litoral per a l’esplai i la resiliència, perquè sí que som capaços d’anticipar-nos”, ha subratllat el primer edil i ha argumentat: “La Missió Climàtica València 2030 ha de fer de València una ciutat en què les persones visquen millor”.

Un dels agents socials que ha participat en l’acte i que dona suport a la candidatura de València és la Federació d’Associacions Veïnals. La seua presidenta, María José Broseta, ha demanat que es fomente la instal·lació de plaques solars en els edificis d’habitatges, així com les comunitats enèrgiques, que s’aposte per un model de turisme sostenible, per la protecció de l’horta i que s’aposte per les formes de mobilitat, també en les mercaderies, per la qual cosa ha exigit que es renuncie a l’ampliació del port de València, també per les externalitats negatives a escala ambiental que comporta.

Ciutat pensada per i per a la ciutadania

Segons ha explicat l’alcalde Joan Ribó en la seua intervenció, a mesos de complir dos anys des de la seua posada en funcionament, “Missions València 2030 s’ha erigit en una aposta decidida per a contribuir des de la investigació i la innovació a projectar una ciutat pensada per i per a la ciutadania”.

“Al maig de 2020, amb un amplíssim consens polític del 95%, l’Ajuntament de València va llançar un nou model de governança basat en missions concretes amb la finalitat de demostrar a la Unió Europea el seu compromís amb unes polítiques d’investigació i innovació fixades en la dècada pròxima. Quatre mesos després, la capital del Túria va ser escollida per la Comissió Europea com una de les sis millors iniciatives urbanes d’innovació”, ha recordat.

La primera autoritat municipal ha indicat que “el 2021 València va aprovar la primera missió d’innovació: la Missió Climàtica, incorporant-se amb un paper protagonista a l’Estratègia Urbana de la ciutat per a construir des de la política un nou model per als seus ciutadans i ciutadanes”.

100 ciutats climàticament neutres

L’acte celebrat dilluns s’ha desenvolupat a escassos dies que Europa tanque el termini per a integrar-se com una de les 100 ciutats climàticament neutres sobre les quals la Unió bolcarà els seus esforços en els pròxims huit anys. En aquest acte ha participat, per videoconferència, el mànager de la Missió Climàtica Europea, Mathew Baldwin, que ha valorat l’impuls de la candidatura valenciana. En el Saló de Vidre han pres la paraula el regidor d’Innovació, Carlos Galiana; i el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon.

Carlos Galiana ha defensat que “la societat té coses a dir, idees per a generar millores, i una força i una visió derivades d’habitar ja en una ciutat que és emprenedora alhora que respectuosa amb el medi ambient i els seus ciutadans”, mentre que Alejandro Ramon ha assegurat que “aquesta iniciativa està plantejada per i per a la ciutadania perquè la seua veu no sols serà escoltada en les accions a desenvolupar per al futur on tots viurem, sinó que formarà part activa de les decisions que es prenguen des d’aquest Ajuntament per a ser capaços de deixar un millor lloc en un futur immediat”.

Posteriorment, han intervingut alguns dels responsables de les entitats “ambaixadores”, Carmen Picot de Consum; Salvador Coll del Vicerectorat d’Innovació i Transferència de la Universitat Politècnica de València; María José Broseta, de la Federació d’Associacions Veïnals de València i Catalina València de la Community Lead de KM CERO Food Innovation Hub. Tots han coincidit a destacar “la importància de treballar amb el mateix objectiu i en la mateixa direcció”.

Missió Climàtica València 2030

Finalment, abans de la foto oficial amb les més de 100 persones presents en l’acte, l’alcalde Joan Ribó ha manifestat la seua satisfacció “per veure que la ciutat València respon a la crida de l’Ajuntament, perquè no es tracta d’un projecte del Govern, ni tan sols del consistori”. “Aquest és un projecte de tota la ciutat”, ha conclòs.

La proposta valenciana es basa a unir, d’una manera fins ara desconeguda, les polítiques públiques orientades per l’Agenda 2030 i la innovació. Actuant des dels principals sectors que impacten en les emissions de CO₂: la mobilitat, el transport, l’energia, l’activitat econòmica i industrial, la renaturalització i biodiversitat de la ciutat, els habitatges o el disseny urbà. Però també escenifica que per fi tots els estrats de la societat s’han unit en un objectiu comú: al sector públic s’uneixen el privat, l’universitari i l’àmbit de la societat civil, els representants de la qual s’han adherit a la iniciativa com a ambaixadors del projecte.