València com a escenari de rodatges: la ciutat duplica en quatre anys els enregistraments als seus carrers fins als 243 de l’any passat

València viu un idil·li amb el cinema. La ciutat acull dissabte la gala dels Premis Goya en un any dedicat al director autòcton, el mestre Luis García Berlanga, i en una jornada en què a més l’actriu Cate Blanchett donarà una roda de premsa en la capital valenciana amb motiu del lliurament del Goya Internacional concedit per l’Acadèmia.

La capital valenciana a més s’ha consolidat com a escenari de centenars de produccions, sobretot des de l’any 2017 quan l’Ajuntament va veure que hi havia un interés important per gravar en els seus llocs més icònics, motiu pel qual es va començar a crear un procediment específic per als permisos dels rodatges, cosa que ha donat lloc a un sistema per a obtindre els permisos molt més ràpid i accessible.

A conseqüència d’aquest nou protocol, s’ha passat dels 112 rodatges el 2017 als 243 de l’any passat entre produccions de sèries, pel·lícules o espots publicitaris.

“A la ciutat de València, des del Servei de Domini Públic eximim de les taxes d’ocupació de la via pública les productores que, en els seus rodatges cinematogràfics, posen en valor el patrimoni de la ciutat i contracten personal local. També el rodatge en platges, a través de la Demarcació de Costes de València, és gratuït. Considerem que l’estratègia de visibilitzar la ciutat a través de sèries i pel·lícules que després arriben a milions de llars de tot el món és una promoció per a la nostra ciutat que no té parangó i que és impagable des del punt de vista econòmic”, explica la regidora Lucía Beamud.

Entre les sèries que s’han rodat pels carrers de la ciutat destaca la sèrie de la plataforma Amazon Prime Citadel, dels germans Russo, entre agost i octubre. Durant el rodatge es van gravar unes quantes escenes en plenes Falles, celebrades en el mes de setembre a conseqüència de la pandèmia. Concretament els protagonistes van intervindre durant la plantà d’un monument i durant la cremà de la falla de la plaça del Doctor Collado.

Per a seguir en aquesta línia de foment de produccions cinematogràfiques a la ciutat, el regidor de Turisme, Emiliano García, va anunciar que s’impulsarà la redacció d’una ordenança específica per a regular els rodatges a la ciutat.