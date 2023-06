València commemora dissabte el cinqué aniversari de l’arribada de l’‘Aquarius’ amb el 80% de les peticions de protecció denegades

El vaixell Aquarius va desembarcar el 17 de juny de 2018 al port de València els 629 migrants que portava a bord, rescatats davant de la costa de Líbia i després de setmanes a la deriva per la Mediterrània per la negativa de països com Malta i Itàlia a oferir-los un port segur. Cinc anys després se senten “molt agraïts” per aquest acolliment: “Ens sentim ja d’ací, som valencians de cor”. Però encara continuen a l’espera de poder regularitzar la seua situació.

El 80% de les sol·licituds de protecció internacional s’han rebutjat, a pesar que van arribar “convidats” pel Govern. Així ho ha assenyalat el president d’Aquarius Supervivents 2018, Moses Von Kallon, que recorda “la felicitat” que van sentir en arribar a València després d’un viatge “molt dur” i veure “tanta gent esperant-nos que ens obrien els braços”. Cinc anys després, diu que només pot donar “gràcies” per aquesta rebuda i aquest acolliment.

Per això, exigeix al Govern que arbitre altres vies per a poder regularitzar la seua situació administrativa i poder accedir així a un treball i habitatge: “Vam vindre ací convidats, no hi vam entrar de manera irregular”.

Més de 2.300 persones van integrar el dispositiu d’acolliment que va ser seguit en directe per un total de 598 periodistes de 138 mitjans de comunicació i 15 freelances. L’Aquarius es va convertir en un símbol de solidaritat davant aquest drama humà conseqüència de les tensions per la política de migració europea.

Només la Generalitat va rebre en dos dies 2.515 telefonades i correus de ciutadans que volien ajudar-hi, 70 advocats i més de 800 intèrprets a la Comunitat Valenciana d’anglés, francés i àrab es van oferir a prestar servei. Les ONG i els col·legis de metges també s’hi van bolcar.

L’associació Aquarius Supervivents reconeix dissabte, durant els actes de commemoració del cinqué aniversari de l’arribada del vaixell de salvament al port de València, 16 activistes i entitats socials que s’han destacat per la lluita i la defensa dels drets de les persones refugiades i migrants a Espanya.

Sota el lema ‘Per una vida digna’, Aquarius Supervivents ha organitzat una jornada d’activitats lúdiques, culturals i reivindicatives en el magatzem número 2 del port de València que estarà oberta de 10.00 a 22.00 hores per a tota la població que vulga acostar-s’hi a celebrar la diversitat intercultural de la ciutat.

El programa inclou un festival infantil, actuacions musicals, representacions teatrals, taules redones, una exposició de fotografies, tallers de dansa i un homenatge en memòria de totes les persones mortes en les mortíferes rutes migratòries de la Mediterrània mentre buscaven una vida digna. L’homenatge coincideix, a més, amb el primer aniversari de la massacre de Melilla i es fa uns dies després de la tragèdia evitable davant de les costes de Grècia.

Premis Dignitat

La humorista Asaari Bibang conduirà la gala en què es lliuraran els primers Premis Dignitat, amb què Aquarius Supervivents vol reconéixer la tasca d’activistes i entitats socials compromesos amb la dignitat i els drets de les persones refugiades i migrants a Espanya.

El conjunt de la societat valenciana, que es va bolcar en una onada solidària sense precedents amb les 629 persones que van desembarcar de l’Aquarius fa cinc anys, rebrà el Premi Voluntariat Compromés amb la Dignitat.

El màxim reconeixement serà per al moviment Regularització JA, que ha aconseguit reunir 700.000 signatures per a impulsar en el Congrés dels Diputats una ILP que regularitze i protegisca 500.000 ciutadans que resideixen sense papers a Espanya; la Fundació Per Causa, pionera en investigacions i noves narratives en l’àmbit de la migració i el refugi; i el col·lectiu Caminant Fronteres, destacat defensor dels drets humans en els espais fronterers entre Europa i Àfrica.

A més, Aquarius Supervivents distingirà amb el Premi Rescat per la Dignitat a la Mediterrània Metges Sense Fronteres i SOS Mediterranée, que formaven la tripulació de l’Aquarius fa cinc anys, en representació de tots els vaixells de salvament humanitari que treballen rescatant persones a la Mediterrània.

Les distincions per la promoció d’una vida digna seran per a l’activista Aminata Souko, per la seua lluita exemplar pels drets de la salut de les dones africanes a Espanya i contra l’ablació genital; CESÀfrica, per la seua incidència política i social en la millora de les condicions de vida de la ciutadania d’origen migrant; la Federació Unió Africana, per la seua combativitat als carrers reivindicant els drets del col·lectiu migrant; i la campanya CIEs No, per mantindre viva la causa contra els CENTRES D’INTERNAMENT DE MIGRANTS durant més d’una dècada.

Finalment, Aquarius Supervivents distingirà amb el premi Periodisme Compromés amb la Dignitat el periòdic audiovisual Poder Migrante, per la seua utilitat pública i perspectiva única en clau de ciutadania inclusiva i diversa; la revista Baynana, el primer mitjà de comunicació en àrab i en castellà, impulsat per periodistes refugiats; el jove valencià Gonzalo Sánchez, per visibilitzar les vulneracions quotidianes de drets humans des de l’àmbit local; i Nicolás Castellanos, per la seua trajectòria professional compromesa amb els drets humans de les persones refugiades i migrants.