València elevarà a l’FEMP una proposta per a canviar la Llei de mecenatge davant la impossibilitat de cobrar l’IBI a l’Església

L’Ajuntament de València no desisteix en la seua idea de cobrar l’impost sobre béns immobles (IBI) tant a l’Església com a la resta de les confessions pels edificis en què estiguen generant una activitat econòmica lucrativa que, a més, supose una competència per a altres entitats privades que desenvolupen la mateixa activitat i que sí que han d’abonar el tribut. En cap cas hi entrarien, per tant, els temples i els edificis de culte, ni els immobles dedicats a obres socials i benèfiques, com podrien ser els de Càritas.

Com va informar elDiario.es, la Regidoria d’Hisenda va remetre en el seu moment sis rebuts a entitats dependents de l’Arquebisbat de València per valor de quasi un milió d’euros.

En concret, es van girar amb càrrec a les seus de la Universitat Catòlica, situades al carrer de la Corona, al carrer de Quevedo, entre Guillem de Castro i el passeig de la Petxina i en Jordi Joan.

També a l’hospital de la Casa de la Salut que ocupa una illa sencera en l’avinguda de Manuel Candela, amb titularitat de les religioses de Santa Anna. Per aquest immoble haurien de pagar uns 196.000 euros a l’any d’IBI. El recinte sanitari va facturar el 2018 al voltant de 32 milions d’euros.

Un altre dels immobles pels quals es va remetre el rebut és el situat en la cruïlla de l’avinguda de Guillem de Castro amb el carrer de Balmes. Allí se situa el convent de l’Encarnació de les Carmelites Calçades que data de l’any 1502.

Per la seua condició d’edifici de culte i residencial de les monges, està exempt del pagament de l’IBI. No obstant això, lloga els baixos a cinc empreses i una part important de l’immoble (sota més plantes) al Quart Youth Hostel, per la qual cosa els tècnics entenen que han d’abonar la part proporcional corresponent als baixos comercials i a la zona de l’edifici dedicada a ús hoteler.

No obstant això, les entitats afectades hi van recórrer i van al·legar que estan exemptes en virtut de la Llei de mecenatge i la Llei de règim fiscal d’entitats sense finalitats lucratives (49/2002), per la qual cosa no s’ha pogut cobrar de moment cap quantitat.

Per aquest motiu, segons explica a elDiario.es el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, traslladarà a la Federació d’Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) una proposta perquè s’inste el Govern a una modificació de la llei esmentada que permeta als ajuntaments cobrar l’IBI en els casos mencionats: “No és una cosa que haja de ser immediata, però sí que està en l’agenda i quan se solucionen les qüestions que estan tractant-se ara en l’FEMP, com ara que la suspensió de regles fiscals que ja està en vigor per a l’any 2021 s’estenga també a l’any 2022 i 2023 o la tramitació de les ajudes del Govern per al transport públic urbà, portarem aquest tema per analitzar-lo”.

L’Ajuntament de València ha començat a remetre els rebuts corresponents al període voluntari de pagament, que enguany es prolonga fins al 12 de juliol per la crisi del coronavirus, tot i que normalment s’ha d’abonar durant els mesos de març i abril.

En total, l’Ajuntament té previst remetre enguany 681.203 rebuts pels quals preveu recaptar 237,6 milions d’euros, mentre que un total de 2.089 immobles per valor de 12,8 milions d’euros estan exempts, molts de l’Església, però també d’altres entitats i organitzacions.

Per exemple, estan exemptes del pagament del tribut la Fundació Bancaixa, que pels seus diferents locals hauria d’abonar 127.000 euros, Fira València, que s’estalvia 719.000 euros, l’Ateneu Mercantil, que per l’edifici de la plaça de l’Ajuntament hauria de pagar 105.700 euros o l’Institut Valencià d’Oncologia, que deixa d’abonar 65.600 euros.