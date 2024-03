València inicia el calendari d’actes fallers i es prepara per a una Crida marcada per l’incendi de Campanar

València entra de ple en l’ambient faller després del dol decretat pel tràgic incendi de l’edifici de Campanar que va suposar l’ajornament de tots els actes previstos per al cap de setmana passat, incloent-hi la Crida. Malgrat tot, l’homenatge i el record a les víctimes estarà molt present ben segur en tot moment. Sense anar més lluny, divendres, abans de la primera mascletà, es va eliminar la música com a mostra de respecte i es va fer un minut de silenci.

Per a dissabte, a més de la mascletà de les 14.00 que dispararà Pirotecnia Zaragozana, està prevista la Cavalcada del Ninot a partir de les 17.30 amb eixida des de la Glorieta i recorregut pel carrer de la Pau, Sant Vicent, la plaça de l’Ajuntament, Marqués de Sotelo i Xàtiva. A la mitjanit hi haurà un espectacle pirotècnic a la plaça de l’Ajuntament.

Diumenge, el programa d’actes fallers arrancarà a les 7.15 amb una gran despertà infantil, seguida d’una altra per a majors d’edat acreditats que recorrerà el carrer de la Pau, la plaça de la Reina i el carrer de Sant Vicent, fins a la plaça de l’Ajuntament, on hi haurà un terratrémol final aproximadament a les 08.00.

Unes hores més tard, a les 12.00, la música serà la protagonista amb l’entrada de bandes de música a la plaça de l’Ajuntament, que eixirà mitja hora abans des de la plaça de Tetuan. Posteriorment, a les 14.00, es dispararà la mascletà a càrrec de Pirotècnia Gironina.

Quant a la Crida, les Torres de Serrans es vestiran de gala per a donar la benvinguda a les Falles 2024. Les falleres majors de València, Marina García i María Estela Arlandis, convidaran tothom en la Crida a vindre i gaudir de la nostra festa, les Falles.

L’acte s’iniciarà al voltant de les 19.35 amb un espectacle previ, mentre que els discursos s’esperen a les 20.00. Com de costum, l’alcaldessa de la ciutat, María José Catalá, serà qui inicie la part protocol·lària de l’acte amb unes paraules i el lliurament de les claus de la ciutat a les màximes representants de la festa, les falleres majors de València. Marina i María Estela agafaran el testimoni i es dirigiran a tot el món faller per convidar-los a viure les Falles 2024.

La Policia Local preveu tallar al trànsit rodat la marginal dreta de l’antic llit del riu Túria, incloent-hi els passos inferiors, a partir de les 17.00. No es descarta que els talls de trànsit puguen produir-se abans si les circumstàncies ho aconsellen així.

Entre les novetats enguany, s’amplia l’escenari principal i la Banda Municipal es col·locarà a la part davantera de les Torres de Serrans. D’altra banda, s’ha ampliat la sonorització de totes les zones allunyades de les Torres per a tractar així que els discursos se senten molt més bé. També es col·locaran dues pantalles més en el Pont de Serrans mateix i les dues que ja estaven en anys anteriors canviaran d’ubicació perquè més gent puga visualitzar el que s’esdevindrà a les Torres. Amb tot això, s’espera una millora de l’acte, tant en el funcionament general com del moment dels discursos.

Dispositiu de l’EMT

EMT València ha dissenyat un dispositiu especial per diumenge amb motiu dels actes fallers a la plaça de l’Ajuntament i la Crida a les Torres de Serrans. Al llarg de tota la jornada, l’Empresa Municipal de Transports ha planificat nous itineraris en un total de 39 línies, de les 44 de què disposa la companyia.

Bona part dels actes fallers coincideixen a més amb la Volta 10k Fem i una manifestació, que discorren pel cor de la ciutat i algunes de les principals vies d’accés al centre, cosa que ha obligat la companyia a ampliar el dispositiu i a doblar les noves rutes per a acostar els seus usuaris el màxim possible a les seues destinacions.

Els nous itineraris començaran a aplicar-se des de les 7.00 del matí pels talls previstos a la plaça de l’Ajuntament i el seu entorn per a la celebració de la despertà, l’entrada de bandes i la mascletà. Només per la coincidència de tots aquests actes, l’EMT aplicarà noves rutes en 37 línies des de la 7 del matí i fins a l’acabament de la mascletà. Les línies en direcció al centre finalitzaran els recorreguts al Palau de Justícia, la Gran Via Marqués del Túria, l’avinguda de l’Oest o la plaça d’Espanya. La C1 se suprimeix tot el dia, perquè, a més, durant tota la vesprada el seu recorregut es veurà també afectat per les aglomeracions previstes davant les Torres de Serrans.

Gràcies al dispositiu planificat per la concentració d’actes al centre, EMT València recomana les línies 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 40, 60, 62, 67, 70, 71, 72, 73, C2 i 81 per a arribar fins al voltant de la plaça de l’Ajuntament.

El dispositiu especial de l’EMT València presta també una atenció especial a la Volta 10k Fem que, des de les 8 del matí i fins a les 12.00, estableix nous itineraris en un total de 27 línies i suprimeix les línies 40 i 94, a més de la C1. La companyia municipal recomana les línies 10, 12, 16, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 70, 71, 81, C2 i 95 per a acostar-se a l’eixida i la meta de la carrera al passeig de l’Albereda.

I ja posteriorment, des de les 4 de la vesprada i fins passades les 10 de la nit, EMT València amplia el seu dispositiu per a establir nous itineraris en un total de 24 línies per la coincidència entre la manifestació i la Crida Fallera a les Torres de Serrans. La companyia recomana les línies 6, 7, 11, 16, 26, 27, 28, C2, 94 i 95 per a aproximar-se als voltants de les Torres de Serrans i gaudir de la Crida.

La companyia municipal ha disposat un total de 25 informadors que recorreran les principals vies del centre durant tot el dia per resoldre els dubtes dels ciutadans. Tota la informació detallada amb els nous itineraris, trajectes alternatius i línies recomanades per a assistir als actes fallers i la carrera pot consultar-se ja en la pàgina web i l’app d’EMT València i en xarxes socials.

Servei especial d’FGV

Metrovalència ofereix els dies 2 i 3 de març reforços de les línies de metro per a les mascletades del cap de setmana de les Falles 2024. Per part seua, els tramvies aniran a doble composició per a duplicar el nombre de places i facilitar la comoditat dels usuaris.

D’aquesta manera, durant el cap de setmana i a fi de facilitar el desplaçament als milers de persones que acudiran a la plaça de l’Ajuntament per gaudir de les mascletades, es reforçarà el servei de 12.00 a 15.30 cap a les estacions més cèntriques de la xarxa.

A més, les línies 1 (Bétera-Castelló), 2 (Llíria-Torrent Avinguda) i 9 (Alboraia Peris Aragó-Riba-roja de Túria) tindran reforç d’unitats entre les 10.30 i 21.00. Al seu torn, la Línia 1 ampliarà el recorregut en diferents circulacions fins a Picassent.

D’altra banda, gràcies al servei nocturn dels caps de setmana, la nit del dissabte 2 els passatgers podran tornar als seus domicilis una vegada conclosa la Cavalcada del Ninot i desplaçar-se fins als diferents punts de la ciutat on es dispararan diferents mascletades.

Per al diumenge 3 de març, amb motiu de la Crida, Metrovalència ha establit que totes les unitats de tramvia de la Línia 4 circulen aquesta vesprada en composicions dobles per a oferir un nombre de places més gran. A més, en acabar l’acte, s’incorporarà un tramvia a la circulació entre el Pont de Fusta i Vicent Andrés Estellés per a la tornada dels assistents a aquest acte.

Per a qualsevol consulta, els clients i clientes poden telefonar al 900 46 10 46 o consultar la informació en la pàgina web de Metrovalència. A més, la comunicació es pot establir a través de les xarxes socials Facebook, Twitter i l’app oficial de Metrovalència.