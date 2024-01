València instal·la quatre càmeres per a frenar la delinqüència a Orriols i els veïns demanen habitatges assequibles

“Estem raonablement satisfets, estan posant-hi interés i ara hem de veure resultats”. La portaveu de la plataforma veïnal Orriols en Lluita, Mari Carmen Tarín, es va pronunciar així dijous després de la reunió mantinguda amb l’alcaldessa de València, María José Catalá, i amb uns quants dels regidors de l’equip de Govern municipal. Després de visitar amb tots ells els punts conflictius del barri, va comentar que “per fi han reconegut que la taula interregidories que es va crear en el mandat passat és l’eina adequada per a coordinar les diferents accions de millora, cosa que és un pas important amb vista a continuar treballant”.

Catalá va destacar que l’Ajuntament, en tot just dues setmanes, ha instal·lat quatre càmeres en punts calents del barri amb objectiu dissuasiu i de control d’incidents. Estan situades en els encreuaments del carrer del Pare Viñas amb Santiago Rusiñol, en Duc de Mandas, Sant Joan de la Penya i Agustín Lara. Sobre aquest tema, Tarín ha comentat que es tracta de càmeres de trànsit, però que en un moment donat davant qualsevol incident es poden revisar per part de les forces de seguretat.

A més, l’alcaldessa va explicar que en els últims mesos s’ha intensificat la vigilància i la presència policial als carrers i que, des de novembre, s’han dut a terme 1.500 actuacions policials. Sobre aquest punt, la representant veïnal va sol·licitar presència de Policia de Barri que faça servicis a peu, per a facilitar el contacte directe amb el veïnat, ja que fins ara les patrulles solen anar a bord diferents vehicles.

Catalá va afirmar que Orriols contínua sent una prioritat i que l’Ajuntament, des del mes de setembre, està executant i programant inversions per valor de 2,5 milions d’euros per a millorar la seguretat, l’entorn i la convivència en el barri.

Segons l’alcaldessa, “la millora de la seguretat, la reurbanització de l’entorn i la millora de l’enllumenat són tres actuacions que, juntament amb la presència policial més intensa, contribuiran a millorar la vida a Orriols” i va afegir: “A més, el novembre vam adquirir el compromís que el Centre Social Salvador Allende serà d’atenció exclusiva per als veïns del barri i hui anunciem que enguany serà una realitat”.

Pel que fa a l’ocupació il·legal, va afirmar que “s’han intensificat les actuacions i des de setembre del 2023 s’ha actuat en més de 60 edificis, procedint al tall de subministrament elèctric de 68 connexions fraudulentes i 71 enganxaments” i que s’ha instat la Sareb perquè inicie els tràmits per a desallotjar un edifici ocupat propietat seua situat en l’avinguda de la Constitució.

En aquest sentit, la dirigent veïnal va demanar als responsables municipals que compren l’edifici a la Sareb per a donar els habitatges en règim de lloguer social i que facen el mateix amb els nombrosos habitatges buits que al barri: “S’han compromés a estudiar-ho, l’arribada de famílies i gent jove al barri ajudaria a revitalitzar-lo”, va assegurar Tarín.

L’alcaldessa va destacar també que estan accelerant-se les obres de reurbanització de l’entorn del nucli tradicional d’Orriols, delimitat pels carrers Pare Viñas, Duc de Mandas, Sant Vicent de Paül i Reig Genovés, amb una inversió de 2 milions d’euros, que estaran a punt el juny.

L’objectiu d’aquestes obres és augmentar la conversió en zona de vianants, la creació d’espais públics verds i de qualitat, solucionar desnivells i barreres arquitectòniques i redistribuir les zones d’arbratge. En l’enllumenat s’invertiran més 550.000 euros en la renovació i la millora en els pròxims anys. Es licitaran dos projectes de renovació i millora de l’enllumenat a Orriols. Igualment, va recordar que l’Ajuntament ha posat en marxa un operatiu reforçat de neteja amb un increment del 30% de l’agranada manual i de la freqüència d’aigualeig, i amb un augment del 88% dels contenidors.