València modifica la normativa per aconseguir que el 27% de l’energia consumida siga renovable el 2030

El ple de l’Ajuntament de València aprova dijous la modificació de l’ordenança de Captació Solar. Aquesta modificació actualitzarà la normativa municipal actual en aquesta matèria tan important, per adaptar-la a les noves necessitats de lluita contra el canvi climàtic.

La nova norma promou l’ús de l’energia solar per part de les administracions públiques, i sobretot facilitarà l’ús d’aquesta font d’energia pels particulars. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramón, ha afirmat que “des del govern de Joan Ribó posem les eines necessàries per a facilitar els tràmits per a poder fer instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum i autogeneració particulars”.

Fins ara l’ordenança regulava els sistemes d’aprofitament d’energia solar tèrmica de baixa temperatura per a produir aigua calenta sanitària; amb aquesta modificació normativa es recull i es promou la utilització de plaques fotovoltaiques per a la generació d’electricitat. Es tracta d’una demanda que des de fa anys demanaven els professionals d’aquest sector, especialment les empreses instal·ladores que, gràcies a aquesta nova norma, veuran reduïda la burocràcia necessària per a fer les instal·lacions fotovoltaiques.

Segons Alejandro Ramón “l’objectiu és que cada vegada siguen moltes més les iniciatives particulars que se sumen al repte que tenim com a ciutat d’avançar en la transició energètica, amb un canvi de model sostenible i eficient que ens permeta continuar lluitant contra el canvi climàtic des d’una ciutat que aposta fermament per la descarbonització i la neutralitat climàtica”.

Fonts municipals han informat que aquesta nova norma és una aposta decidida per la producció energètica de proximitat i per l’autoconsum d’energia elèctrica d’origen fotovoltaic, amb la mirada posada en l’horitzó d’una ciutat climàticament neutra el 2030. A més, entre els compromisos subscrits per la nostra ciutat per a fer front al canvi climàtic, està intentar que l’any 2030, el 27% del consum actual d’energia es cobrisca amb producció local d’energia 100% renovable.

L’ordenança recull i detalla tant els aspectes tècnics com els requisits estètics de les instal·lacions, que es duran a terme respectant l’harmonia paisatgística i arquitectònica de la ciutat, segons el que es disposa en la Llei de patrimoni cultural valencià i en els plans especials de protecció

Quant als beneficis fiscals, l’ordenança recull que les instal·lacions es poden acollir a les bonificacions i les exempcions que preveu la Llei d’hisendes locals, així com les establides per l’Ajuntament de València en les seues ordenances fiscals. Per facilitar l’assessorament a l’hora de projectar i posar en marxa aquestes instal·lacions, l’Ajuntament té previst posar en marxa una oficina tècnica especialitzada en la matèria.