València notifica una multa de 3.000 euros al Port per una infracció molt greu per haver fet abocaments tòxics al clavegueram

L’Ajuntament de València ha notificat a l’Autoritat Portuària de València (APV) una multa per import de 3.000 euros per haver fet abocaments prohibits o incontrolats a la xarxa de sanejament municipal, cosa que, segons l’ordenança, està tipificada com una infracció molt greu.

El consistori ha aplicat la quantia màxima per a aquesta mena d’infraccions davant l’excés de límits màxims dels diversos paràmetres d’àcid sulfhídric detectats en el clavegueram, així com per l’agreujant de perillositat, segons es desprén dels diversos mesuraments fets pel Servei del Cicle Integral de l’Aigua.

L’APV va recórrer contra la sanció en primera instància per un defecte de forma, una al·legació que s’ha tingut en compte parcialment, però que només ha servit per a modificar part del text justificatiu de l’expedient, no així per a evitar la multa. Amb tot, el Port té ara 10 dies més per a recórrer-hi.

La Regidoria esmentada va obrir aquest expedient que es tramita en el Servei de Procediment Sancionador el mes d’abril passat en comprovar amb mesuraments fets a través d’un laboratori extern que els nivells d’aquesta substància eren de 64 partícules per milió (PPM), quasi el triple del normal.

L’Associació de Veïns de Natzaret va denunciar a principis d’abril “noves emanacions d’àcid sulfhídric que sumaven a les ja detectades entre desembre i gener procedents del port, les quals van provocar el tancament durant 10 dies del Laboratori de Sanitat Animal de la Generalitat el mes de març passat”, un extrem que van confirmar fonts de la Conselleria d’Emergència Climàtica. D’aquesta manera, es reproduïa l’incident que també va denunciar l’entitat el mes de desembre passat del 2021.

La Unitat d’Anàlisi de Sanitat Animal, al costat del pont de Drassanes, va desallotjar el seu personal i va tancar el laboratori a causa de l’olor d’àcid que emanava del sanejament procedent de la xarxa de clavegueram del port, gestionada per la mateixa APV.

Després del primer incident detectat entre desembre i gener, els tècnics van mantindre els mesuraments d’àcid sulfhídric en les connexions de clavegueram del port amb la xarxa municipal i l’11 de març es van detectar valors per damunt del recomanat.

Després de detectar el problema, se’n va donar trasllat a l’APV perquè prenguera les mesures oportunes i a la conselleria com a organisme afectat. El Port va procedir llavors a fer una neteja de l’últim tram del col·lector entre la seua estació de bombament i la xarxa municipal, amb la qual cosa, almenys de manera temporal i per les últimes mostres preses, es va solucionar el problema.

Amb tot, els tècnics del Cicle Integral van continuar recollint mostres diàriament a controlar els nivells i es van tornar a detectar més excessos d’àcid sulfhídric en el clavegueram municipal procedent del port, la qual cosa va propiciar l’obertura de l’expedient sancionador.

El president de l’APV, Aurelio Martínez, va descartar instal·lar una depuradora en la xarxa de clavegueram del port tal com li va recomanar la regidora del Cicle Integral, Elisa Valía, que ha instat a traure els abocaments del recinte portuari amb camions cisterna fins que se solucione el problema de manera definitiva.