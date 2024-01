València obri la Capitalitat Verda Europea amb una cimera d’alcaldes de les 15 ciutats que han detingut el reconeixement

La Capitalitat Verda Europea que deté València enguany és, sens dubte, el repte més gran que afronta la ciutat per la projecció que li pot donar com a referència en polítiques de sostenibilitat. Va ser l’octubre del 2022 que la Comissió Europea va elegir la capital valenciana davant de Càller, l’altra finalista, i es va convertir així en la segona capital espanyola després de Vitòria a obtindre el reconeixement.

El tret d’eixida tindrà lloc d’ací a una setmana, concretament els dies 11 i 12 de gener, amb una cimera internacional que reunirà al Palau de la Música els alcaldes i alcaldesses de les 15 ciutats que han aconseguit la distinció com a capitals verdes del Vell Continent.

En concret, el dijous 11 tindrà lloc la cerimònia d’obertura de la Capitalitat i el divendres 12, la primera reunió anual de la xarxa europea de capitals verdes al voltant de les últimes novetats com ara sostenibilitat urbana. Hi haurà un panell d’experts i una taula redona amb els alcaldes i alcaldesses. A més, es farà lliurament de les distincions a les ciutats amb etiqueta ‘Ciutat Missió’, compromeses a ser neutres en emissions el 2030, entre les quals també València, que va ser seleccionada juntament amb un centenar de ciutats l’abril del 2022.

En total, són prop de 400 les actuacions previstes en el programa per a un any, més d’una per dia, que s’iniciarà els pròxims dies 11 i 12 de gener amb els actes inaugurals. Dels actes organitzats al llarg dels 12 mesos de l’any, 30 seran esdeveniments centrals i els altres 20, esdeveniments amplificadors.

Un altre dels esdeveniments destacats serà la Cities Mission Conference 2024 de la Comissió Europea que tindrà lloc el juny a la Llotja. Es tracta d’una conferència de màxim nivell internacional sobre el clima, que cada any reuneix representants d’alt nivell a escala local, nacional i de la UE per a continuar avançant en el camí de les ciutats cap a la neutralitat climàtica.

Aquesta edició reunirà les 112 Ciutats Missió, entre altres, i es farà extensible aquesta invitació i aquest compromís a altres xarxes comunes, com la de les Ciutats Europees Verdes. En l’esdeveniment s’elaborarà un decàleg de compromisos, la Carta Verda València 2024, en forma de manifest.

Entre els objectius que s’ha marcat la ciutat per a l’any 2024 està iniciar totes les gestions per a aconseguir que el Parc Natural de l’Albufera siga declarat Reserva de la Biosfera de la Unesco. Per a fer-ho, es posarà en marxa un pla juntament amb la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Territori, i els 13 municipis de la ribera del Parc per a assolir aquest objectiu. Això anirà unit a la recuperació del Parc Natural, començant amb una aportació d’aigua més gran com l’aprovada aquesta setmana pel Govern, ja que la falta de pluja i el ponent han posat en perill la supervivència del llac.

L’Ajuntament vol implicar la societat civil en el compromís de la Capitalitat Verda i que no siga només un programa d’actes d’un any, sinó que faça fruit en anys esdevenidors. Per aquest motiu, tal com va comentar el mes passat l’alcaldessa de València, María José Catalá, la idea implica celebrar aquesta capitalitat molt més enllà dels 366 dies de l’any que ve, que es quede per sempre: “Volem sembrar moltes accions que facen fruit durant les pròximes dècades. Omplirem els més de 3.000 escocells buits de la ciutat i arribarem a 10 metres quadrats de zona verda per veí. En definitiva, volem que aquesta fita deixe un pòsit a les pròximes generacions”.